晶片科技反彈 史指那指走升

受晶片股和科技股反彈提振，史坦普500指數和那斯達克綜合指數隨華爾街上漲。路透

受晶片股和科技股反彈提振，史坦普500指數和那斯達克綜合指數隨華爾街上漲。

史指上漲25.67點或0.58%收4489.72點。以科技股為主的那指上漲143.48點或1.05%收1萬3788.33點。與此同時，道瓊工業平均指數上漲26.23點或0.07%收3萬5307.63點。

輝達收漲7.09%，在上周下跌8.5%後出現反轉。摩根史坦利在財報公布前重申輝達是首選個股後，股價得到提振。VanEck Semiconductor ETF(SMH)等晶片股全線上漲3.04%；但8月至今仍下跌超過6%。

美股在夏末難以維持2023年漲勢。史指上周和那指分別下跌0.3%和1.9%。這是那指今年首次連續2周下跌。然而，道指上漲0.6%，這是5周以來第5周上漲。

本周可能會受到對美國消費者狀況的觀察以及家得寶、目標百貨 和沃爾瑪的財報推動。4月零售銷售數據也將於15日上午公布。

在這些財報發布之前，上周發布了一批喜憂參半的通膨報告，顯示物價漲幅已從疫情後峰值有所回落，但仍高於Fed 2%的目標。

奧本海默首席投資 策略師史托爾茲福斯(John Stoltzfus)在最新報告中寫道，目前的市場「並不完全是仲夏夜之夢」。

不過，他補充說，「自7月31日以來大盤的一些回撤顯示，牛市可能會出現暫停，而不是結束。」「到目前為止，可能是有些『修剪』，或許還有『理髮』。這樣的回撤很可能是健康的，而不是像去年超賣市場狀況出現的牛市結束的開始。」

等待15日家得寶財報業績的投資人將密切關注營收。在其上次財報中，這家家居裝修零售商 連續第二季未達到營收預期，為2019年以來從未出現過的情況。如果15日連續第三次令人失望，將是2007年以來首次出現這種情況，也就是16年前。

家得寶財報值得關注，原因有幾個：一方面它是道指成分股；另一方面，它在史指中是亞馬遜以外的所有零售商中獲利權重最大的。事實上，家得寶對史指的影響力比沃爾瑪和目標百貨的總和還要大。

即使如此，其他家居相關零售商的財報顯示，家得寶可能會遇到麻煩。油漆和塗料製造商PPG Industries等公司最近表示，由於需求疲軟，現有房屋銷量下降。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)指出，雖然市場的橫盤走勢可能令人不安，但投資人應該保持冷靜，「過去幾周的橫向走勢打壓了市場情緒，雖然預計交易區間將持續一段時間，在4450點逢低買入，反彈上看4550點，但投資人不應該涉入太深，掉進絕望的兔子洞。具體就美國通膨而言，隨著住房成本修正較低，核心物價指標未來面臨下行壓力的重大來源。」

禮來公司股價今年至今已上漲超過47%，並在14日創下542.3元的歷史新高，但瑞銀分析師布里斯托(Colin Bristow)預計未來還有更多上漲空間，最近將目標價提高到華爾街平均水平之上。雖然他的樂觀情緒部分歸功於其減肥藥物前景，但其正在醞釀的其他消息有助於提振投資人情緒並促進更高的營收成長。

西北共同財富管理公司投資長舒特(Brent Schutte)表示，雖然最近的數據顯示通貨緊縮取得一些進展，但工資壓力仍是Fed的「最後障礙」。

他在報告中寫道：「在年化工資增幅持續保持在3%的中低水平之前，Fed可能會繼續使用其工具從經濟中抽走流動性，以期經濟成長放緩和工資壓力緩解。」

他表示，雖然軟著陸的可能性提高，但該公司仍然懷疑Fed能在不削弱工資成長的情況下「宣布勝利」。

根據紐約Fed最新公布的一項調查，上個月消費者對通貨膨脹率將在短期和長期內繼續下降更加有信心。

7月消費者預期調查顯示，受訪者預計一年後通膨率為3.5%，低於6月預測的3.8%。3年和5年前景也分別小幅下調至3%和2.9%。

雖然看好利率下降，家計支出預期將較上年同期成長5.4%，高於6月的5.2%，但低於長期平均水平6.1%。房價增幅預期縮小至2.8%，而汽油和食品價格也同時分別小幅滑落至4.5%和5.2%。