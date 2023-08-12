廣達田納西子公司增資1.35億美元 疑為擴充伺服器產能

廣達副董事長梁次震。(記者吳康瑋／攝影)

台灣代工大廠廣達於台北時間11日公告，將透過間接投資 的方式，現金增資位美國田納西州 納許維爾子公司QMN，總增資金額高達1.35億美元；廣達說明，啟動增資是為滿足旗下業務需求，不過有法人認為，廣達是因歐美訂單大增，才透過增資方式來擴充當地伺服器的產能。

廣達以重訊宣布，公司為因應旗下業務需求，將透過增資QIL轉增資AI C再轉增資QMI，最後再轉增資QMN的方式投資。對此，廣達強調，增資案已通過董事會決議，全案得分次投資，並授權董事長於額度內辦理，而上述公司皆為廣達旗下100%持股的子公司。

廣達近年積極布局AI伺服器市場，並攜手世界級晶片大廠超微、輝達，推出多款伺服器新品，而面對快速成長的市場需求，廣達也不只一次啟動增資、擴廠來應對；對此，廣達田納西州子公司（QMN）旗下產線，包括筆電、伺服器等產品的組裝代工；對此，法人透露，廣達這次增資可能是為擴充「伺服器」產能。

不過，這已不是廣達第一次對該廠增資，事實上公司在近兩年間，已透過相同投資架構，來擴充旗下的伺服器產能；據公開資料顯示，廣達分別在2021年及2022年，各自對田納西州伺服器產線，增資4200萬美元、1億美元，不過與前兩次增資的金額相比，本次金額明顯高一大截。