那指連跌兩周 今年以來首見

由於半導體股低迷，那斯達克綜合指數收低，2023年來首度連跌兩周。（Getty Images）

由於半導體股低迷，那斯達克綜合指數收低，2023年來首度連跌兩周。

以科技股為主的那指下跌76.18點或0.56%至1萬3644.85點，主受Advanced Micro Devices、Nvidia和Micron等半導體股票 拋售的拖累。史坦普500指數小跌4.78點或0.11%至4464.05點。道瓊工業平均指數上漲105.25點或0.3%至3萬5281.4點，得益於默克公司(Merck & Co.)和雪佛龍(Chevron)的上漲。

史指和那指本周分別下跌0.3%和1.9%。兩者都是連續第二周下跌，也是自2022年12月結束連跌4周以來，以科技股為主的那指首次出現連續第二周下跌。

道指在三大平均指數中表現突出，本周上漲0.6%。

本周投資 人有很多值得慶祝的事情。

7月消費者物價指數(CPI)較去年同期低。物價同比上漲3.2%，低於市場普遍預期的3.3%。平心而論，CPI數據顯示出一些粘性跡象。所謂的核心CPI年增4.7%。

其他方面，迪士尼在財報支持下上漲。雖然11日盤中有所回落，但該股本周仍上漲2.82%，為3月以來最佳單周走勢。

但11日公布的通膨數據讓情況變得複雜。7月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.3%，高於《道瓊》調查的經濟學家預計的成長0.2%。

繼上半年表現強勁後，本周走勢是近期股市動盪的最新動態。三大指數均低於8月初水平。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示，「投資人繼續尋求經濟數據的一致性。」「這些喜憂參半的結果肯定會在未來增加出現更多波動的可能性。」

下周公布的大量經濟數據和大型零售商 財報，將使交易員在這些混合的通膨數據之後了解消費者的實力。

投資人將分析將於15日公布的7月零售銷售數據，以及16日的7月建築許可和新屋開工數據。一系列重要的零售業財報也已發布，包括家得寶(Home Depot)、大型零售商目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)。

如果這些財報強於預期，可能會凸顯經濟的持續強勁，因為消費者的韌性驚人；但這也可能意味著Fed在對抗通膨方面仍有一些路要走。

NB Private Wealth投資主管薩科西亞(Shannon Sacccocia)表示：「下周的重點是消費者。」

在甜甜圈製造商Krispy Kreme發布財報後，摩根大通重申對Krispy Kreme的信心，在11日提振了該股走勢。

雖然存在「股票波動模式」，分析師伊萬科(John Ivankoe)表示仍然增持該股，並維持16元的目標價，這意味著該股還有上漲28.7%的空間。Krispy Kreme上漲4.18%。

伊萬科在最新報告中寫道：「我們認為Krispy Kreme是個廣受讚譽的大型品牌，我們相信增加普及性將使該公司能夠更充分地參與6500億元的『全球甜食』市場。」

Krispy Kreme 10日公布第2季每股獲利0.07元，符合FactSet調查分析師的預期。然而，該公司4.089億元的營收比預期下降了180萬元。

伊萬科表示：「該公司似乎正在磨練『甜甜圈物流』戰略，涉及圍繞現有『輻射中心』資產進行成長，以推動營收和獲利上揚。」

美國個人投資人協會(AAII)最新的每周調查顯示，散戶投資人對未來6個月股市的樂觀態度從49.0%下降至44.7%，但連續10周保持在37.5%的歷史平均水平以上。

這是自2021年2月至5月持續13周以來，樂觀情緒高於平均水平持續時間最長的一次。

受訪者的看跌情緒從上周的21.3%擴大至25.5%，仍低於31.0%的歷史平均水平。悲觀情緒連續第10周低於平均水平，是2021年2月至7月長達23周悲觀情緒以來最長的一周。

6個月的中性看法與上周的29.7%相比幾乎沒有變化，為29.8%。

瑞士信貸表示，投資人應該在17日公布第3季財報之前搶購沃爾瑪股票。

分析師蕭特(Karen Short維持該股跑贏大盤評級，並調升目標價，理由是該零售商在雜貨和自有品牌銷售趨勢的推動下保持強勁的銷售動能。