FT：瑞銀啟動移除瑞信國際logo 瑞信招牌也將走入歷史

瑞士信貸這項知名招牌，未來在瑞士以外地區都將看不到。路透

知情人士透露，瑞士銀行（UBS）已啟動移除瑞士信貸（Credit Suisse）在瑞士以外地區的品牌，已拆下瑞信美國主要辦公室的標誌，替換成自家標語，並打算調整瑞信其他重要辦公室的標誌。

英國金融時報（FT）報導，在瑞銀收購瑞信後，瑞信位於紐約麥迪遜大道的紐約主要辦公室，外面與大廳的瑞信標誌，都已替換成「瑞士信貸，瑞銀集團旗下公司」（Credit Suisse AG, a UBS Group company）的招牌。

知情人士說，瑞信計劃在未來幾個月把原本的瑞信標誌，全都替換為這些標語的招牌，9月可能替換瑞信位於英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）的倫敦主要辦公室標誌，以免讓人直接聯想到有167年歷史的瑞信，導致客戶混淆。

不過，雖然瑞銀將逐步移除全球的瑞信標誌，若瑞銀賣掉瑞信的瑞士業務，瑞信在瑞士的品牌仍可能保留。瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）預料將在8月31日公布上季財報時，宣布瑞銀的決定，但正式公布可能會在9月。

FT指出，安思傑6月告知瑞信員工，保留瑞信的瑞士業務仍是「基本情境」，但瑞銀不會分開經營瑞銀和瑞信品牌，「簡單明瞭地說，這是不可能的」。瑞信在1856年以「瑞士信貸機構」（SKA，瑞士信貸銀行前身）為名創立以來，一直都是入經濟的骨幹，1978年在國際更名為瑞士信貸。

瑞銀已開始在整合瑞信，但預料將費時數年。