我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國恢復團隊出境遊 美聯航增LA/香港直飛航班

快看世界／去年自殺數達新高 這東西銷售激增為主因

FT：瑞銀啟動移除瑞信國際logo 瑞信招牌也將走入歷史

編譯簡國帆／綜合外電
瑞士信貸這項知名招牌，未來在瑞士以外地區都將看不到。路透
瑞士信貸這項知名招牌，未來在瑞士以外地區都將看不到。路透

知情人士透露，瑞士銀行（UBS）已啟動移除瑞士信貸（Credit Suisse）在瑞士以外地區的品牌，已拆下瑞信美國主要辦公室的標誌，替換成自家標語，並打算調整瑞信其他重要辦公室的標誌。

英國金融時報（FT）報導，在瑞銀收購瑞信後，瑞信位於紐約麥迪遜大道的紐約主要辦公室，外面與大廳的瑞信標誌，都已替換成「瑞士信貸，瑞銀集團旗下公司」（Credit Suisse AG, a UBS Group company）的招牌。

知情人士說，瑞信計劃在未來幾個月把原本的瑞信標誌，全都替換為這些標語的招牌，9月可能替換瑞信位於英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）的倫敦主要辦公室標誌，以免讓人直接聯想到有167年歷史的瑞信，導致客戶混淆。

不過，雖然瑞銀將逐步移除全球的瑞信標誌，若瑞銀賣掉瑞信的瑞士業務，瑞信在瑞士的品牌仍可能保留。瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）預料將在8月31日公布上季財報時，宣布瑞銀的決定，但正式公布可能會在9月。

FT指出，安思傑6月告知瑞信員工，保留瑞信的瑞士業務仍是「基本情境」，但瑞銀不會分開經營瑞銀和瑞信品牌，「簡單明瞭地說，這是不可能的」。瑞信在1856年以「瑞士信貸機構」（SKA，瑞士信貸銀行前身）為名創立以來，一直都是入經濟的骨幹，1978年在國際更名為瑞士信貸。

瑞銀已開始在整合瑞信，但預料將費時數年。

上一則

科技股8月回檔有原因 但Nvidia可望率AI股強彈

下一則

巴隆：貨櫃運價還有得跌 未來三到四年都可能運能過剩

延伸閱讀

「熱浪奪命」瑞士高齡婦提告 控政府抗暖化不力

「熱浪奪命」瑞士高齡婦提告 控政府抗暖化不力
花蓮特搜小隊長甫獲消防楷模獎 在瑞士猝死

花蓮特搜小隊長甫獲消防楷模獎 在瑞士猝死
路透：瑞信本周起將裁減八成香港員工

路透：瑞信本周起將裁減八成香港員工
抄底買瑞信AT1債 平均收益率達13%

抄底買瑞信AT1債 平均收益率達13%

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
國際金融評級機構穆迪將10家銀行的評等下砍一級，圖為紐約梅隆銀行。(路透)

穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

2023-08-08 09:24

超人氣

更多 >
中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇