迪士尼+CPI 道指小幅走升

道瓊工業平均指數小幅走高，受益於迪士尼財報後的反彈以及關鍵通膨數據顯示同比通膨增速略低於預期。美聯社

道瓊工業平均指數小幅走高，受益於迪士尼財報後的反彈以及關鍵通膨數據顯示同比通膨增速略低於預期。

道指上漲52.79點或0.15%收3萬5176.15點。史坦普500指數微漲1.12點或0.03%至4468.83點。那斯達克綜合指數上漲15.97點或0.12%收1萬3737.99點。

早盤三大股指均上漲逾1%，其中道指上漲逾450點。雖然收盤上漲，那指和史指本周仍將分別下跌1.2%和0.2%。道指預計上漲0.3%。

7月消費者物價同比上漲3.2%，低於《道瓊》調查經濟學家一致預期的3.3%。按月計算，通膨上升0.2%，符合預期。報告還表示，上個月實際平均周薪沒有變化，這是另一個正面跡象。

即使如此，報告還是顯示出一些粘性通膨的跡象。不計食品和能源的所謂核心CPI同比上漲4.7%，遠高於Fed 2%的目標。6月總體通膨率高於3%的年率。

Global X投資 組合策略師克魯佛(Michelle Cluver)表示：「總體而言，這建立在市場對潛在軟著陸的預期之上。這對市場和Fed的預期來說都是令人鼓舞的通脹數據。」

與此同時，迪士尼宣布即將調升無廣告版Disney+訂閱價格，股價上漲4.9%，成為道指中表現最好的股票 。這家媒體巨頭9日還公布超出預期的第3財季每股獲利。永利度假村(Wynn Resorts)因財報優於預期而上漲2.6%。

截至10日上午，超過90%的史指成份股已公布上季財報。FactSet數據顯示，其中約五分之四的業績超出華爾街預期。

Wedbush表示，雖第2季財報未達預期，Roblox仍可能受益。該公司調升Roblox股票評級，並表示造成上季度業績短期不利因素將會減弱。

分析師麥凱(Nick McKay)表示：「總的來說，考慮到其用戶群規模、新產品以及重新審視其獲利方式的潛力，Roblox可能是我們研究範圍內電子遊戲個股中擁有最引人注目的成長軌跡。」

通訊服務股上漲0.8%，跑贏史指。Capri Holdings、Alarm.com Holdings和QuinStreet領漲該板塊，分別上漲55.83%、24.06%和17.13%。Ebix、Wolverine World Wide、FutureFuel是落後者，每支股票下跌至少20%。

在史指11個類股中，房地產表現最差，下跌0.2%。

在年初至今上漲38.3%後，最近幾周經歷小幅回調。BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，「一些漲勢緩解是合理的」，但目前尚不清楚這種「反反彈」會持續多久。

摩根史坦利財富管理公司表示，晶片 製造商Advanced Micro Devices是人工智慧(AI)領域的一個「新興成長機會」。

投資策略師史凱利(Daniel Skelly)表示，他將這家晶片製造商加入該公司的股票模型投資組合中。並指出，AMD是「晶片終端市場的領導者，具有潛在的AI優勢」。

他表示：「AMD繼續從主要競爭對手如英特爾手中奪取市占率，因為它推出具有競爭力且按時發布的新晶片和支持產品路線圖。」

Strategas Securities技術分析師維隆(Chris Verrone)寫信給客戶指出，能源股繼續顯示出改善勢頭，史指能源類股9日有四分之三上漲至3個月新高，這是2022年5月以來的最佳集體表現。

他寫道，因此，超過90%的能源股目前交易價格高於200日移動均線。並補充說，該集團正在展現出最佳的「內部動力」，並且「即使在更廣泛的市場出現。動力的火花可能會在短期內恢復，但我們仍然相信市場正在透過能源的復甦傳達長期的領導信息。」

Strategas資料顯示，道達爾、英國石油、挪威國家石油公司和加拿大自然資源公司是最近表現良好的4支知名國際能源股。