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CPI年增率13個月來首升 逐月通膨持穩

中央社紐約10日專電
7月消費者物價指數（CPI）年增率3.2%，高於6月創2年多來新低的3%。(Getty Images)
7月消費者物價指數（CPI）年增率3.2%，高於6月創2年多來新低的3%。(Getty Images)

最新數據顯示，7月消費者物價年增3.2%，13個月來首度回升。但逐月物價漲幅持穩，反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹也持續緩和，可讓決策官員安心。

勞工部今天公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率3.2%，高於6月創2年多來新低的3%，也是去年7月起連12降後首度反彈，但低於市場預期的3.3%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從4.8%降至4.7%，符合市場預期。

至於單月變化，CPI經季節調整月增0.2%，核心CPI月增率也是0.2%，連2個月保持在如此水準。

CPI年增率回升，經濟學家普遍認為是基期效應作祟。這項數據去年6月衝上40年高點9.1%，之後下滑，使得今年逐月物價漲幅即使持穩，年增率仍可能攀升。未來幾個月，CPI年增率可能不時回升，但聯邦準備理事會（Fed）官員不致太過擔心，而是會緊盯反映物價基本趨勢的核心通膨數值。

最新數據使3個月年化核心通膨率降至3.1%，創2年來新低。

投資人正面看待7月通膨數據，刺激美股開高，道瓊工業指數早盤漲逾350點，史坦普500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別逾1%、1.2%。

根據勞工部數據，包含租屋的居住費用占7月物價漲幅超過90%，持續扮演拉高整體物價的元凶。此外，車險、教育、休閒費用也帶動物價上漲。

單月房租漲幅0.4%，低於前2個月保持的0.5%，與經濟學家預期房租隨需求降溫下滑的走勢相符，有利於核心通膨持續緩和。

過去一年多，聯準會積極升息對抗通膨，聯邦資金利率目標區間已升到22年來最高的5.25%至5.5%，遠高於去年3月升息循環開啟前趨近零的水準。隨著購屋、購車貸款利率攀升，景氣逐步降溫，業者漲價空間隨之縮小，但通膨與聯準會目標2%仍有一段距離。

依聯準會官員6月預測，今年剩餘3場例會還會升息1碼（0.25個百分點）。下次例會時間是9月19日至20日，8月CPI報告將官員集會前一週公布，對最新利率決策深具影響。

勞工部 利率 聯準會

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