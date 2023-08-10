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供應憂慮再起 歐洲天然氣價9日急漲近40%

編譯任中原／綜合外電
歐洲天然氣價9日急漲近40%，主因為澳洲液化天然氣廠醞釀罷工。（路透）
歐洲天然氣價9日急漲近40%，主因為澳洲液化天然氣廠醞釀罷工。（路透）

歐洲天然氣價9日急漲近40%，主因為澳洲液化天然氣（LNG）廠醞釀罷工，可能干擾全球LNG供給，使交易商軋平空單。

荷蘭天然氣交易中心歐洲基準氣價漲破每千度電當量達到43歐元，遠高於8日的30歐元，且是6月中以來最高價。

由於媒體報導澳洲主要LNG廠勞工計劃罷工，以爭取加薪及提昇工作安全性，加上一些空頭人士不再預期天然氣價格價下跌，導致氣價大漲。

澳洲天然氣主要是供應亞洲市場，直接供應歐洲的數量不多；但ICIS顧問公司表示，澳洲供氣量如果減少，亞洲買家將會向美國及卡達購氣，使全球供給吃緊。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來歐洲對全球LNG的依賴度持續升高。歐洲天然氣庫存量雖接近滿槽，但能源危機並未結束，市場對供給脆弱性仍高度緊張。

分析師表示，去年夏季時氣價曾飆到每千度電當量340歐元；儘管目前氣價已比頂峰水位大幅下降，但市場仍對任何供給干擾事件都高度擔憂。

天達投顧分析師指出，「儘管天然氣存量滿檔，但未必表示一切無憂。冬季庫存量將下降，屆時將會如何無人知曉」，歐洲天然氣供給情勢仍存在「重大的尾部風險」。

國際油價9日也回升，布蘭特油價漲到每桶87.65美元，創今年元月來高點，主因沙烏地阿拉伯及俄羅斯減產。

天然氣 澳洲 油價

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