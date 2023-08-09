類似「口紅效應」 香水銷售成為經濟好壞新指標

在經濟不確定時期，香水銷售以較便宜品項表現較好；示意圖。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在經濟不確定時期，美國民眾改變消費習慣，香水選購出現了類似「口紅效應」的行為：較便宜品項的銷量大漲。

電商 平台Pattern分析亞馬遜 （Amazon ）和其他網站的產品搜尋資料發現：價格較親民的滾珠香水今年來的需求較一年前激增270%，香水小樣需求大增183%居次，香體噴霧則增加30%。

傳統指標也許對經濟有較樂觀的描述，但上述數據顯示消費者確實縮手了。對價格敏感的消費者雖然不會完全放棄購買讓自己感覺良好的昂貴商品，例如高檔巧克力、香水和化妝品，但是小型奢侈品賣得比較好。

Pattern的數據分析師Dallin Hatch說：「消費者信心現在有點動搖，正束緊錢包。」香水似乎成為消費者購買奢侈品的新選擇，可以看作是「消費者情緒的新口紅指標」。

另一份來自市場研究公司Circana的報告也顯示，今年迄今，香水類別以迷你瓶的銷售表現最優，占總銷量的38%，高於去年的35%。

Circana分析師Jacquelyn Wenskus說，容量在一盎司以下的香水，價格大概是較大尺寸的三分之一，銷售速度是整體香水市場的三倍。

儘管對經濟前景感到不安，但與前一年相比，放縱型支出更廣泛地提振高檔品牌和大眾市場美妝護膚品的銷售額。前者的上半年銷售是140億美元，比去年同期增加15%，後者的上半年銷售是280億美元，比去年同期增加9%。