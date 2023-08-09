美元兌多數貨幣走貶 日圓續弱

路透

美元周三（9日）走貶，交投淡靜且陷於區間，投資 人等待周四的美國消費者物價指數（CPI）出爐，以尋找有關聯準會 貨幣政策走向的跡象。

美元指數下跌0.1%，至102.46，回吐了周二的部分漲幅。

美元兌離岸人民幣尾盤下跌0.1%，報7.227元。

盤初，美元大幅下跌，尤其是在數據顯示中國大陸經濟上月陷入通縮之後，這增加了中國大陸政府推出更多刺激措施的可能性，並促使投資者轉向風險資產。

歐元兌美元升值0.16%，至1.0974美元。

投資人聚焦周四的美國通膨數據，華爾街分析師預期，美國7月核心消費者物價指數（CPI）年比預料上揚4.8%，與上月漲幅持平。

由外匯與利率策略師Thierry Wizman領銜的麥格理分析師表示：「我們仍然非常確信，在住房價格通膨放緩的帶動下，美國通膨將繼續緩解--住房價格占整體CPI指數的35%。」「我們預期，核心CPI可能會低於預期，而這是因為租金通膨放緩。」

聯準會官員也發出了更多鴿派訊號，費城聯準銀行總裁哈克表示利率已經夠高了，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也表達了類似觀點。不過其他官員看法分歧，聯準會理事鮑曼周一表示，進一步升息是有可能的。

美元兌日圓升值0.2４%，至143.7日圓。

FOREX.com和City Index的全球研究主管Matthew Weller說：「隨著美國和日本之間的10年期公債殖利率 利差仍維持在大約3.4%的水準，再加上日銀任何正式升息的展望顯然都被延後，美元兌日圓恢復了今年迄今為止的漲勢，並可能很快創下2023年的年內新高，尤其如果周四的美國CPI報告高於預期的話。」