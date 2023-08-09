CPI公布前避險情緒濃厚…美股收黑 那指費半挫跌逾1%

紐約證交所交易員。（路透）

美股三大指數周三（9日）收黑，那斯達克指數挫跌超過1%，大型科技股下跌和能源價格上揚令美股承受壓力，投資人還在等待周四將公布的通膨數據，希望從中尋找有關聯準會下一步利率 動向的線索。

道瓊工業指數9日收盤下跌191.13點，跌幅0.54%，至35,123.36點；史坦普500 指數下跌31.67點，跌幅0.70%，至4467.71點；那斯達克指數下跌162.30點，跌幅1.17%，至1萬3722.02點。

費城 半導體指數下跌1.87%至3,610.48點。

Lenox Advisors資產管理副總裁Jason Krupa表示：「今天市場有些搖擺不定，原因是明天將公布7月消費者物價指數（CPI）報告。」

紐約聯邦準備銀行周二表示，美國信用卡債務超過了1兆美元。費城聯準銀行總裁哈克表示，可能已經到了可以維持利率不變的階段。

Bolvin財富管理集團總裁Gina Bolvin表示：「油價上漲，消費者是經濟的支柱，如果他們過於捉襟見肘，停止消費，將為衰退的說法增添理由。」

根據芝商所的FedWatch工具，交易人士認為聯準會在9月的下一次政策會議上不升息的可能性為86.5%。輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉等對利率敏感的大型成長股和科技股跌幅在0.8%至4.8%之間。這些股票曾引領華爾街上漲。輝達重挫4.7%。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett表示：「市場容易出現一段時期的盤整」，「在8月和9月的季節性疲軟時期，這種情況並不少見，不過一旦走出低迷，經濟和獲利數據的強勁基本面將支撐市場走高。」

市場預期周四公布的7月CPI數據將顯示，CPI年比增幅將略微加速至3.3%，與其月相比成長0.2%，與6月漲幅持平。

中國大陸消費領域在7月陷入通縮。國家統計局公布的數據顯示，中國7月物價指數「雙負」，其中CPI年比為近兩年半來首次陷入負值。

周二，在信用評級機構穆迪下調了幾家中小型銀行的評級後，股市已經出現大範圍拋售。周三，大型銀行延續跌勢，美銀下跌0.8%，富國銀行下跌1.3%。

史坦普500指數11大類股中有四個上漲，能源類股領漲，躍升1.22%，觸及近六個月高位，追蹤原油價格漲勢。

叫車業者Lyft大跌10%，儘管公布了強勁的獲利預測，該公司暗示將在有競爭力的定價方面加大努力，以追趕競爭對手Uber。

路孚特數據顯示，截至周二，在已公布業績的443家史坦普500指數成份股企業中，78.6%優於分析師預期。

Krupa表示：「這可能是因為市場正在消化這樣一個事實，即我們在獲利方面超過了預期，但這些預期一直在逐季下降。」