特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的

特斯拉、愛德萬測試（Advantest）、Gucci母公司開雲集團（Kering）是上月避險基金的熱門放空標的。路透

電動車、人工智慧（AI）、精品股是今年的飆股，避險基金賭部分個股將轉跌，使特斯拉 、愛德萬測試（Advantest）、Gucci母公司開雲集團（Kering）成了熱門放空標的。

彭博資訊報導，Hazeltree彙整數據顯示，美企特斯拉、日商愛德萬、歐企開雲集團，分別是這三個地區當中，上月遭基金做空比率最高的大型股。

投資 人的空頭程度通常以企業股票 遭做空的比率來計算，Hazeltree數據則反應出基金經理人空頭情緒的普遍程度。他們匯集700家基金的1.2萬檔全球股票數據，依照基金做空每檔股票的比率，用1到99來估算空頭交易的擁擠情況，特斯拉、愛德萬測試、開雲集團的空頭情緒均達99分。

今年特斯拉股價飆漲一倍以上，但該公司上個月警告，獲利能力將遭更多打擊。執行長馬斯克說，若利率繼續攀升，將須再次調降電動車售價。

半導體測試設備大廠愛德萬，被視為AI熱潮的受惠者之一，今年股價也翻倍。該公司上月公布的上季盈餘遜於預期，年度展望儘管維持不變，仍讓分析師感到失望。

美國出現趨緩跡象，導致歐洲精品股漲勢退燒。投資人擔憂Gucci買氣，讓開雲在這波行情中，表現不及同儕。