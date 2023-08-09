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美股早盤平盤附近波動 投資人放眼10日通膨數據

編譯易起宇／綜合外電
美股9日早盤在平盤附近狹幅波動。(路透)
美股9日早盤在平盤附近狹幅波動。(路透)

美股9日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人放眼10日才要公布的通膨數據。道瓊工業指數早盤小跌11點，跌幅不到0.1%；史坦普500指數和那斯達克指數分別跌0.1%和0.4%；費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR漲0.1%。

為了評估聯準會（Fed）下回9月決策會議的升息機率，投資人正在關注勞工部10日公布的7月消費者物價指數（CPI）數據，目前市場預測的CPI年增率為3.3%，比6月的3%略為加速，月增率則為0.2%，與6月持平。據CME FedWatch工具，市場目前預期Fed下次會議按兵不動的機率為86.5%。

在企業方面，共享辦公室業者WeWork在8日向證管會（SEC）提交的文件中表示，公司的繼續經營能力存在重大疑慮，導致該公司9日早盤大跌近25%，市值僅剩約3.4億美元。

另一家共享經濟公司、Uber的同業Lyft，也交出遜色的財報，上季營收僅成長3%至10.2億美元，是兩年來最小年增幅，顯然尚未從走出新冠疫情的衝擊，9日早盤股價大跌逾7%。

電動車廠Rivian則在8日盤後表示，第2季淨損縮小為12億美元，低於分析師預期的15億美元，今年產量預測也上調至52,000輛，顯示其控制成本和增產努力正發揮成效，但9日早盤股價卻下跌約3%。

投資 勞工部 費城

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