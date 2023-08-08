銀行評級調降 道指跌158點

由於信用評級機構穆迪調降銀行業評級，重新引發8月的拋售，美股收跌。（Getty Images）

由於信用評級機構穆迪調降銀行業評級，重新引發8月的拋售，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌158.64點或0.45%收3萬5314.49點。盤中最低點時一度下跌超過450點。

史坦普500指數下跌19.06點或0.42%收4499.38點，本月至今跌幅達到近2%。那斯達克綜合指數下跌110.07點或0.79%至1萬3884.32點，將8月跌幅擴大至3.2%。

這是史指和那指過去6個交易日中第5日下跌。盤中低點兩者均下跌超過1%。雖然三大指數都收復盤中最低點，但沒有一個指數轉為上揚。

穆迪以存款風險、潛在衰退和商業房地產投資 組合陷入困境為由，調降包括M&T Bank和Pinnacle Financial在內的多家地區性銀行的信用評級，銀行股普遍下跌。該信貸機構還對紐約梅隆銀行和道富銀行進行降級審查。

高盛和摩根大通分別下跌2.05%和0.56%，而SPDR S&P Bank ETF(KBE)下跌1.32%。

SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)也下跌1.28%。由於矽谷銀行倒閉，區域銀行ETF在3月下跌28%。與此同時，M&T Bank下跌1.46%。

地區銀行Infrastructure Capital Advisors CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「良好的信用評級不是可有可無的，因為它們需要信心。」「對地區銀行體系信心的任何形式的降低，都會對市場情緒造成嚴重影響。」

交易員還分析了最新一批財報。快遞巨頭UPS第2季營收弱於預期，股價下跌0.85%。該公司還調降全年營收財測。

企業財報季至今表現優於預期。FactSet數據顯示，史指成分股中89%的股票已公布上季業績，其中約五分之四業績超出華爾街預期。但考慮到過去2周的回調，其中很多結果似乎已經被市場消化。

BMO Capital Management投資長馬永裕表示，投資人想知道Fed之前的經濟緊縮措施還有多少影響尚未顯現，「有一段時間，人們認為Fed緊縮政策和全球央行緊縮政策的大部分影響已經發生。」「人們開始更了解，利率上升的影響仍需要一段時間才能滲透到美國和全球經濟。」

他將8日的下跌視為「評估時刻」，因為投資人正在思考2023年市場反彈的強度以及Fed升息後經濟的前景。他表示，由於諸多不確定性，現在可能不是在股市「採取大手筆」的時刻。

Truist對DraftKings第2季獲利持樂觀態度，並將該股評級從持有調升至買入。

DraftKings上周公布上季業績超出華爾街預期。 該公司每股虧損小於預期，但營收超出預期。分析師表示，該公司經由財報「展示資金，而且是一條更快、更明顯的獲利之路」。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡利許(Joseph Kalish)的分析顯示，美國國債 很受歡迎，但目前的殖利率 與歷史水平相比相形見絀。

該公司表示，自1953年以來，10年期國債殖利率平均為5.5%，而5年期國債殖利率平均為5.3%。10年期國債殖利率8日略高於4%，而5年期國債殖利率約為4.1%。

即使如此，自去年以來，殖利率仍取得長足的進步。卡利許寫道：「自2022年6月達到9.1%的峰值以來，消費者物價指數（CPI）同比變化已跌至3.0%。」「同期10年期國債殖利率上升約100個基點！」

他補充道，事實上，從投資組合多元化的角度來看，債券看來很熱門。他表示：「債券作為一種有效的投資組合多元化工具重新回歸，尤其是在可能面臨的通膨區間內。」而且目前債券「極度超賣」。

Chegg上漲4.29%，這家教育技術公司公布穩健的第2季業績，並發表了緩解近期人工智慧(AI)相關擔憂的評論。

不計項目每股獲利28分，略低於Refinitiv預期的29分。與此同時，Chegg營收為1.83億元，高於預期的1.77億元。

在5月公布財報時，該公司表示ChatGPT對其商業模式的威脅日益加大，股價一度暴跌超過40%。