「需求災難」為何重創中德 美國經濟卻仍挺立？

全球需求減弱打擊歐元區最大經濟體德國，德國第2季國內生產毛額（GDP）零成長。(路透)

中國7月出口和進口都比一年前猛摔逾10%，加上歐元區最大經濟體德國 上季經濟也陷入停滯，加深全球經濟成長減速顧慮。然而，對照美國經濟整體而言似仍屹立不搖，經濟學家預期日本 上季經濟成長可望加速，凸顯出世界主要經濟體現況大不同，箇中原因值得探討。

MarketWatch報導，中國7月出口年減14.5%，是2020年2月新冠肺炎疫情爆發以來最大跌幅；7月進口年減12.4%，也比預期慘。德意志銀行策略師雷德指出，最新數據凸顯出「世界第二大經濟體受全球需求疲弱與國內景氣減速拖累」。

全球需求減弱同樣打擊歐元區最大經濟體德國。根據德國聯邦統計局7月底公布的數據，德國第2季國內生產毛額（GDP）季比出現零成長，表現不如路透訪調經濟學家預測的成長0.1%，雖比前兩季陷入的溫和衰退改善，卻依然低迷。這使得德國在上季歐元區主要經濟體中表現最差，落後法國和西班牙。

同樣面臨全球需求減緩，但日本經濟展現較強的韌性。路透4日公布的意見調查顯示，受訪經濟學家預期，在4月至6月一季，日本經濟成長年率可達3.1%，連續第三季擴張，且比第1季的2.7%成長年率加速；以季比計算，則日本第2季成長率估為0.8%。日本政府訂於15日公布初步的第2季GDP數據。

三菱日聯研究諮詢公司經濟學家小林真一郎說：「數據將顯示，隨著消費和資本支出維持動能，日本經濟將溫和復甦。」

更奇的是，自2023年初以來，美國經濟儘管唱衰之聲不斷，因為眾人料定聯準會（Fed）數十年來最猛的一波升息行動必定重創經濟。然而，至今美國整體經濟仍未跌入衰退，反倒是通膨降溫趨勢大致確立，使「軟著陸」希望增濃，儘管貨幣政策有延遲效應，後續發展仍有待觀察。

主要經濟體 景氣現況各不相同

為什麼，同樣面臨全球需求減弱，主要經濟體景氣有的低迷，有的停滯，又有的持續擴張，甚至成長還可望加速？

分析師指出，中國和歐洲此刻正經歷「需求災難」，從德國化工集團朗盛（Lanxess）到英國電視公司ITV，企業主管都對所屬行業遭遇「2008年全球金融海嘯以來」最嚴重的景氣衰退示警。

然而，流行樂小天后泰勒絲世界巡演，帶旺歐美各大城休閒餐旅業買氣，「芭本海默」兩大鉅片合擊掀起全球觀影熱潮，看來都不像景氣衰退席捲全球的模樣啊？

服務業景氣旺 vs. 製造業憔悴

分析師指出，眾多休閒導向服務業景氣旺盛的同時，從家電到智慧手機，買氣卻冷冷清清。兩相對照，可見服務業經濟強盛、製造業卻顯憔悴的情形。美國佛州 供應商Element Solutions就說，電子工業正經歷近代史上「最嚴重的錯位」。智慧手機出貨量已連續八季萎縮，即使是強大的蘋果公司，也未躲過這波需求降溫。即使科技公司在人工智慧（AI）軍備競賽中爭先恐後，個人電腦（PC）銷售依然疲軟。

換言之，此刻在美國，景氣雖未呈現全面性衰退，但仍有三類型產業處境艱難：耐久財製造業（與相關零件供應商和運輸業者）、對利率升高最敏感的行業，以及受企業大砍支出打擊的公司，例如廣告業。

這說明了為什麼，經濟深深倚賴製造相關產業的中國和德國，經濟近來步履蹣跚；而服務業挑大樑的主要經濟體，例如美國，則經濟景氣相對有撐。

而且，在美國，即使同為製造業，運勢也可能不一樣。例如重機具製造大廠卡特彼勒（Caterpillar），就受惠於美國政策補貼掀起的資本投資熱潮；汽車和航太工業景氣也仍暢旺。新電池廠和半導體廠大興土木則嘉惠營建業，抵銷了住宅和辦公室市場景氣下滑的衝擊。

如果太多產業同時陷入衰退，經濟「硬著陸」的機率就會升高，接踵而至的可能是失業潮。在能源成本較高、財政刺激規模較小的歐洲，尤其令人憂心。