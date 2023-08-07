PayPal推出緊釘美元的穩定幣 將槓上穩定幣兩強

PayPal正推出緊釘美元的穩定幣「PayPal USD」。（路透）

支付業者PayPal正推出緊釘美元的穩定幣「PayPal USD」（PYUSD），讓數位資產事業跨足這個利潤豐厚的領域，並成為最新一家進一步進入穩定貨幣 事業、直接槓上加密貨幣公司的主流金融業者。

PayPal在7日表示，PayPal USD將能與美元兌換，以現金存款、美國短期公債及其他約當現金為擔保，由PayPal創投部門支持的Paxos信託公司發行，將成為PayPal網路唯一支持的穩定幣。

符合資格的PayPal客戶7日能利用預定未來幾周推出的計畫，購買PayPal USD，這種穩定幣將能在PayPal與相容的外部錢包移轉，也能個人對個人轉帳、能轉換為PayPal支持的其他加密幣，還能用來買東西。

PayPal表示，Paxos將從9月起發布PayPal USD報告，概述其準備資產。PayPal執行長Dan Schulman說：「轉向數位火幣需要同時為數位原生、且能輕易轉換到美元等強勢貨幣的穩定工具。」

PayPal在2020年底開始進軍加密貨幣市場，讓客戶能夠購買、持有並銷售特定數量的加密貨幣，包括比特幣，今年2月彭博資訊報導，紐約州 金融服務部勒令Paxos停止發行Binance USD後，PayPal暫停相關作業，PayPal也證實之前在開發一種穩定幣。

穩定幣是加密貨幣市場最有利可圖的領域之一，特別是在高利率時代，因為穩定幣的多數準備資產通常是目前殖利率 約5%的美國公債，全球最大穩定幣發行者Tether就因為持有大量美國公債，今年獲利有望達到60億美元。

PayPal的優勢是擁有加密貨幣經驗的主要金融科技業者，將成為Tether和另一種穩定幣USD Coin發行者Circle的強大對手。