巴菲特財富超蓋茲全球排名第5 因旗下波克夏股價創新高

巴菲特的財富周一超越微軟創辦人蓋茲，全球排名第五，因旗下波克夏公司股價創新高。(美聯社)

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）股價周一躍至創紀錄高點，先前在周六公布的財報顯示，該公司第2季營業利潤 優於華爾街預期。

波克夏手上匯集鐵路、公用事業、能源等眾多產業的公司，B股周一上漲3.6%到362.58美元，刷新歷來最高收盤價。這也是11月以來最大單日漲幅，助其突破去年3月創下的前次歷史高點。今年來大約上漲17%，與史坦普500指數差不多。成交量較小的A股周一也創下歷來收盤最高的551,920美元。波克夏市值如今約有7990億美元。

巴菲特持有波克夏15%的股票，根據富比士（Forbes）雜誌，他的財富因此來到1215億美元，超越微軟共同創辦人蓋茲，躋身全球第五名。

Edward Jones分析師Jim Shanahan接受電訪表示：「由於其防禦性質，我們仍然認為波克夏對於多元化的金融投資 組合來說深具吸引力。由於利率攀升和現金餘額回到近紀錄高點，他們的獲利前景在過去的9至12個月裡有了很大的改善。」

給予波克夏「買進」（Buy）評級的瑞銀（UBS）分析師Brian Meredith，將12個月波克夏A股的目標價上調到62萬1595美元，高於原先的60萬8000美元。

給予波克夏「與大盤持平」（Market Perform）評級的Keefe, Bruyette & Woods分析師Meyer Shields也調高目標價，由54萬5000上調到56萬5000美元。

波克夏的業績顯示保險承保利潤大幅成長，其中包括收購Alleghany帶來的提振。聯準會升息也有幫助，拉高波克夏將現金存放短期公債的投資收益。

彭博行業研究分析師Matthew Palazola撰寫報告指出，單季營業利潤首度突破100億美元大關，遠超過市場預期，保險業務表現強勁，包括意外理賠申請減少強化Geico車險，加上利率上揚推高固定投資的收益，彌補了鐵路業務利潤下滑。

作為科技巨擘以外史坦普500指數最大成分股，波克夏創新高凸顯出市場上漲的廣度以及對美國經濟的樂觀程度。

CFRA分析師Cathy Seifert表示：「你可以說波克夏是更廣泛經濟的縮影，或者也是更廣泛市場的縮影。」

今年來，波克夏股價與整體股市一起上漲，市值達3兆美元的蘋果公司股票是波克夏上漲的驅動因素之一。蘋果是波克夏投資組合裡最大持倉部位，截至6月底擁有1776億股，本季飆升約17.6%，有助推動整個投資組合增值。