道指漲逾400點 史指那指中止4連跌

那斯達克綜合指數小漲85.16點或0.61%至1萬3994.4點，漲幅受到特斯拉因財務長柯克宏(Zach Kirkhorn)辭職消息而下跌0.95%的限制。路透

道瓊工業平均指數大漲，投資 人以更多企業獲利和關鍵通膨數據開啟新的一周。

道指上漲407.51點或1.16%收3萬5473.13點。為6月15日以來最佳單日走勢。安進(Amgen)3.94%的漲幅推動道指走升。

史坦普500指數上漲40.41點或0.9%收4518.44點。那斯達克綜合指數小漲85.16點或0.61%至1萬3994.4點，漲幅受到特斯拉 因財務長柯克宏(Zach Kirkhorn)辭職消息而下跌0.95%的限制。

那指和史指都結束4連跌。

波克夏控股上漲3.43%，代表投資人對該公司的財報和現金庫存感到滿意。波克夏控股的A股和B股收盤均創歷史新高。

動物保健股Elanco在業績超出華爾街預期後上漲4.03%；而泰森食品(Tyson Foods)因財報不佳而下跌3.83%。

金寶湯(Campbell Soup)宣布將收購義大利麵醬製造商Rao’s後，Sovos Brands飆升25.19%。金寶湯下跌1.79%，為一年多來最低水平。

華爾街前周下跌。那指和史指分別下跌2.9%和2.3%，創3月以來最糟單周走勢。道指上周收跌1.1%。

7日拉開人們普遍認為企業財報季強於預期的最新序幕。FactSet數據顯示，史指成分股中有85%已公布上季業績，其中約五分之四超出華爾街預期。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，「市場又重回冒險模式。」「這是一個優於預期的財報季，所以我認為這就是市場具有如此持久力的原因。」

本周投資人將把焦點轉向7月消費者和生產者物價指數數據。由於兩者與通膨路徑和經濟健康狀況緊密聯繫，兩者都備受密切關注。

Ark Invest資訊長伍德(Cathie Wood)對特斯拉財務長柯克宏(Zack Kirkhorn)的去職感到讚賞，她相信柯克宏「對繼任者進行了很好的培訓」。

她指出：「我們會想念他，但他的繼任者一直在特斯拉工作，就在他的麾下；所以他已經歷過各種考驗。」

新任財務長塔內賈(Vaibhav Taneja)自2017年以來就一直在特斯拉工作，之前曾在馬斯克的SolarCity和會計師事務所普華永道工作。

特斯拉是由伍德操盤、市值超過8億元的方舟創新ETF(ARKK)最大持股。特斯拉收跌0.95%。

花旗北美投資全球財富主管比特利(Kristen Bitterly)表示，3個月期和6個月期國債殖利率 頗具前景，但現在是增加長期債券的好時機。這兩張國債的殖利率均高達5.4%。

比特利表示：「無可否認的是，曲線的短端殖利率的確很有吸引力。」「但現在，經由一些對話，你突然面臨真正的再投資風險。」

她指出，雖然短期國債可能適合持有現金，但制訂多元化收入策略的投資人可能希望將5年期殖利率鎖定在這些水平。5年期國債殖利率為4.16%。

花旗全球大宗商品主管莫爾斯(Ed Morse)認為，上周美國石油庫存的暴跌不會持續到今年第3季。

截至7月28日當周，美國原油庫存銳減1700萬桶。 然而，WTI原油和ICE布蘭特原油上周分別自2022年6月和2022年2月以來首次連續上漲6周。

莫爾斯表示：「我們肯定認為第4季供應將會增加。」他補充說，9月之後的原油供應將來自許多國家，例如OPEC成員國，這些國家的生產和鑽探效率更高。

他表示，今年消費者仍然能夠承受更高的汽油價格。他指出，雖然美國6月汽油需求有所上升，但7月的每周數據卻顯示出相反的情況；這可能是對油價上漲、消費者習慣轉變以及車輛效率提高的反應。

Raymond James建議衛星服務公司EchoStar未來可能會大幅上漲，股價飆升21.26%。

分析師普倫蒂斯(Ric Prentiss)在最新報告中將其股票評級從跑贏大盤調升為強力買入，「我們認為，在美國衛星產業的關鍵時刻，該公司處於非常有利的位置，其驅動因素是擁有17億元現金和負2億元淨債務的強大資產負債表，以及大量閒置的S頻段頻譜持有量。」