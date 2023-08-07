AI行情還有多久？他說從Nvidia來看 泡沫接近最高峰

摩根士丹利（大摩）分析師認為，輝達（NVIDIA）今年來股價已飆漲逾200%，若該公司是人工智慧（AI）股票泡沫的風向球，那麼這波AI的牛市行情可能已接近最高峰。 路透

輝達 （NVIDIA）7日早盤開高走高，目前漲0.67%，報每股449.81美元，總計今年來已飆漲逾200%。但摩根士丹利（大摩）分析師在最新報告中指出，若輝達是人工智慧（AI ）股票 泡沫的風向球，那麼這波AI的牛市行情可能已接近最高峰。

大摩策略師史丹利（Edward Stanley）在報告中說，從歷史經驗來看，輝達這檔股票的漲勢已處於「尾聲」，因為在觸頂前的三年裡，「泡沫」漲幅的中位數通常為154%，平均漲幅則是217%。大摩是以去年12月（聊天機器人ChatGPT推出沒多久後）做為這波漲勢的起點。

史丹利指出，以AI為主題的指數，漲幅就沒那麼猛烈，例如MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index，今年來漲幅僅46%。大摩的分析師團隊並表示，由於2021年的表現（是「所有泡沫」的一環、而由非特定題材驅動），在最近拐點開始前尚未完全調整完畢，因此，2023年這波AI漲勢是從一個較高的基期開始，「不過我們承認這個數字可能（還是）太低」。

可以肯定的是，整個AI產業的股票沒有一致的特徵。因此，史丹利說，考量到個股的特殊性，「只有在指數層級才能有效或公平地為泡沫的升降下結論」。

另外，研調機構ALETHEIA樂觀看待輝達股價的表現，把該公司目標價喊到1,000美元。雖然AI伺服器目前和可預見未來的滲透率都不到5%，但ALETHEIA預測，2024年AI伺服器市場規模將翻倍成長至1,000億美元，2025年則達到1,350億美元。