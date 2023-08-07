我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

倫敦塗鴉牆被留學生寫24字 網：1秒變中國

美股早盤開高 道瓊大漲200點 台積電ADR跌0.4%

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數7日早盤開高後震盪，道瓊工業指數一度上漲270點，投資人暫時揮別前一周惠譽摘除頂級債信評等引發的市場動盪。(路透)
美股三大指數7日早盤開高後震盪，道瓊工業指數一度上漲270點，投資人暫時揮別前一周惠譽摘除頂級債信評等引發的市場動盪。(路透)

繼前一周惠譽意外調降調降頂級債信評等，引發市場動盪後，美股三大指數7日早盤同步開高，道瓊工業指數上漲逾250點，收復上周部分失土，但那斯達克綜合指數隨後回到平盤附近波動。

本周將有更多美國企業公布財報，美國政府也將於本周稍後公最新的經濟數據，市場觀望氛圍濃厚。

道瓊工業指數早盤勁揚255.57點或0.73%，史坦普500指數上漲0.43%，那斯達克綜合指數小漲0.23%。費城半導體指數上揚0.81%，台積電ADR小跌0.4%。

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司A股早盤上揚2.3%，顯示投資人對波克夏上周六公布的財報和現金水位感到滿意。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）早盤也漲1.75%，扭轉前一周的跌勢。

10日稍晚將公布7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）。這兩項數據皆受到市場高度關注，因為與通膨路徑及經濟健康狀況都有關係。

即將出爐的CPI數據將為聯準會（Fed）的利率路徑提供線索；上周公布的就業數據，引發市場再度擔憂聯準會（Fed）將把利率升更高、升更久。

國際信評機構惠譽（Fitch）1日以財政惡化為由，無預警調降美國的AAA頂級主權債信評等至AA+，為繼12年前的史坦普全球公司後，再有一家信評機構摘除美國的頂級信評，不僅市場大感驚訝，更引發2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、前財長桑默斯，以及安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗等知名經濟學家抨擊，斥之為「荒謬」或「令人費解」。

波克夏 惠譽 那斯達克

上一則

德國政府出資50億歐元 德媒：台積電將批准在德興建晶片廠計畫

延伸閱讀

日本最大退休基金 獲利創高

日本最大退休基金 獲利創高
美企「獲利衰退」低谷過了？華爾街預測：第3季有望恢復獲利成長

美企「獲利衰退」低谷過了？華爾街預測：第3季有望恢復獲利成長
還會持續飆升？美股面臨下一個挑戰：8月恐出師不利

還會持續飆升？美股面臨下一個挑戰：8月恐出師不利
少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵

少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
華裔紐約遊 遭非裔少女暴力攻擊

華裔紐約遊 遭非裔少女暴力攻擊
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看