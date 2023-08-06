存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

嘉信理財公司(Charles Schwab)日前公布最新調查報告顯示，民眾認為退休 生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資 卻都沒有概念。

調查曉示，民眾對於退休規畫最常遇到盲點的五大領域為：

我該存多少錢？

41%受訪民眾說，對於計算應為退休存多少錢，確實需要他人幫忙。嘉信理財溝通諮詢與參與教育部主任史都華(Marci Stewart)說，退休存款計算表在網路上可以非常容易取得，民眾可以查看自己是否符合正確方向。 從樂齡會(AARP)、免費金融平台柏格頭論壇(Bogleheads)、富達投資(Fidelity)、嘉信理財、投資管理公司先鋒集團(Vanguard)網站都能找到資料。

我該投資什麼？

統計顯示，只有27%受訪勞工 對於自行選擇如何投資401(k)感到有信心。史都華說，調查結果反映出，有時候民眾做出重大財務決定時，需要有人際聯結才能感到放心，特別是遇到市場大幅變動的時候。

我何時該退休？

勞工描述的退休年齡中位數為65歲，但已退休民眾透露自己實際申請退休的年齡中位數則為62歲。約有33%受訪勞工說打算70歲以上才退休，但退休族當中撐到70歲才退休者只占6%。僅有11%勞工說想在60歲之前就退休，退休族中有33%表示自己不到60歲就已退休。專家說，透過網路試算表可以了解大約幾歲可以退休。

如何打造收入來源？

理財專家經常建議，退休第一年的開銷總額不應該超過全部退休存款的4%，接下來可以依照實際狀況每年調整。專家指出，要確保有足夠現金放在存款帳戶，而不是在股市，以免股市走跌時被迫賣掉持股。

會有哪些開銷？

專家說，民眾對於退休開銷的推算，可用目前收入的70%到80%做為初估，接近退休年齡時從信用卡、銀行帳單查看消費狀況，然後思考退休之後可能出現哪些轉變。醫療開銷可能金額龐大，民眾要有心理準備。