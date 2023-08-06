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波克夏為何專挑周六公布財報？「股神」巴菲特親解原因

編譯洪啟原／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司專挑周六公布財報，可能曾使投資人感到不解，但巴菲特已對此提出一個簡單好懂的理由。(美聯社)
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司專挑周六公布財報，可能曾使投資人感到不解，但巴菲特已對此提出一個簡單好懂的理由。(美聯社)

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司（Berkshire Hathaway）向來專挑周六公布財報，可能曾使投資人感到不解，但巴菲特已對此提出一個簡單易懂的理由。

波克夏在5日上午公布第2季財報。相較下，許多美國上市企業選在周間公布財報，大多選在美股開盤前、或是盤後公布。

巴隆金融周刊（Barron's）的記者聯繫波克夏，詢問該公司挑選公布財報時間的理由，未立即獲得回覆。然而，巴菲特早已解釋過相關緣由。

這位傳奇投資人在2018年致股東信函中說：「媒體報導有時凸顯會無故嚇到或慫恿許多讀者或觀眾的數字，我們將試圖緩解這個問題，繼續在周五稍晚、市場收盤後、或是周六一大早發布財報。」

他補充說：「這將使你有最多的時間分析（財報）、以及讓專業投資人有機會在隔周一美股開盤前發表獲得充分資訊後的評論。」投資人在整個周末將有很多東西可以分析。

波克夏5日公布，第2季營業利益年增7%至100.4億美元，或每1股A股盈餘6,928美元，輕易超越FactSet訪調分析師共識預測的每股5,576美元。

波克夏上季營業利益突破百億美元，創新高紀錄，凸顯保險事業表現轉強，協助抵禦去年同期拖累旗下眾多事業的通膨壓力。拜股市大漲使帳面持股價值激增之賜，上季淨利直逼360億美元，扭轉一年前淨損逾400億美元的頹勢。 

波克夏 投資 巴菲特

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