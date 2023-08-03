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美企7月裁員人數 一年來首次下降

美企7月裁員人數 一年來首次下降

財經新聞組／即時報導
美國雇主7月裁員人數少於去年同期，這是一年多來首次同比下降。（路透）
美國雇主7月裁員人數少於去年同期，這是一年多來首次同比下降。（路透）

美國雇主7月裁員人數少於去年同期，這是一年多來首次同比下降，並強化了勞動市場的韌性將有助於經濟避免衰退的看法。

根據就業公司Challenger, Gray & Christmas發布的最新報告，美國雇主7月宣布裁員2萬3697人，比6月宣布的裁員人數減少42%，比2022年7月減少8%。這是自2022年5月以來首次同比下降；7月宣布的裁員人數也是去年8月以來最少的。

Fed於2022年3月展開激進的升息行動，導致許多經濟學家預測最終將引發經濟衰退並伴隨大規模失業，這個信念在2023年年初進一步得到強化。

今年伊始的第1季就有許多企業宣布一系列裁員計畫。到目前為止，今年宣布的裁員數量是去年的3倍多：2023年前7個月宣布的裁員人數為48萬1906人，而2022年同期為15萬9021人。

但這種趨勢似乎即將結束。總體來看，全年雇主持續增加就業崗位，勞動市場表現持續優於經濟學家對Fed升息525個基點將推升失業率的預期。

Challenger, Gray & Christmas資深副總裁查林傑(Andy Challenger)表示，「厭倦解雇員工的企業正在尋找其他方法來削減成本。許多企業已經放慢徵才速度，但目前工資仍在繼續上漲，特別是對於工資最低的勞工來說。」

科技業的裁員人數繼續領先所有產業，占2023年宣布裁員總數近三分之一。在7月提供裁員原因的雇主中，大多數提到的是企業倒閉，緊隨其後的是市場經濟狀況。

上個月裁員人數的下降與勞動市場持續走強的其他跡象相吻合。就業數據處理機構ADP本周估計7月私營部門新增就業崗位32.4萬個，遠高於預測中值18.9萬個。

裁員 就業 升息

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