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蘋果財報優預期：服務業務營收增、iPhone銷售下滑

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司3日公布財報，服務業務的營收成長，但iPhone銷售下滑不如市場預期。（美聯社）
蘋果公司3日公布財報，服務業務的營收成長，但iPhone銷售下滑不如市場預期。（美聯社）

蘋果公司（Apple）3日公布營收和獲利均優於華爾街預期的第三季財報，主要是服務業務的銷售較一年前成長8%。iPhone銷量下滑，表現不如分析師預估，但此一旗艦產品在中國市場表現強勁，有助該公司度過全球智慧手機市場下滑的難關。

在截至7月1日的上季，蘋果整體營收年減1.4%到8億美元，iPhone、 Mac和iPad產品線的銷售均低於去年同期。每股盈餘成長5%到1.26美元。根據路孚特的IBES數據，這些數字高於市場預期的營收816.9億美元和每股盈餘1.19美元。

iPhone銷售下降2.4%至397億美元，略遜於分析師預估的399億美元。不過，蘋果在包括香港和台灣在內大中華區的表現亮麗，銷售繼前一季下滑後較去年同期增加8%到157.6億美元。這是蘋果的第三大市場，執行長庫克表示看到「明顯的加速成長」。

這家科技巨擘上季沒有推出新產品，僅僅只對高端桌機進行小幅升級並發表了更大尺寸的筆電MacBook Air。本季的情況應會完全不同，該公司料將推出iPhone 15和新一代Apple Watch。

盤後蘋果股價波動較大，短暫上漲後反轉下挫，跌幅約2%。截至周四收

盤，該股今年累計上漲47%。

上季iPad銷售下滑20%，總銷售額57.9億美元，低於預期的64.1億美元。蘋果自去年以來沒發布過任何新的平板產品，預計該產品線2024年前不會有重大改革。

Mac銷售從大幅下滑中略有反彈，雖然銷售下降7.3%至68.4億美元，但超過預期66.2億美元。

服務業務是上季財報的另一亮點，銷售成長8%至212億美元，超過預期208億美元。

蘋果沒有提供對本季業績的預估。該公司以不確定性太高為由，自2020年來都沒有提供正式財測。

截至目前，蘋果本年度的研發支出達到226.1億美元，比去年同期高出約31.2億美元。執行長庫克（Tim Cook）在受訪時表示，研發支出增加的部分原因是在生成式AI領域的投入，而這個領域也驅動其他大型科技公司的支出。

與此同時，蘋果在中國智慧手機市場贏過對手。該市場目前似乎正經歷近十年來最疲軟時期。根據Counterpoint Research，第二季中國智慧手機銷量下降8%至2014年來最低。相較下，庫克說，蘋果在中國的iPhone銷量成長了「兩位數」，其他業務銷量也很高。這有助蘋果大中華區的總銷售額從去年的146億美元增加到157.6億美元。

蘋果現在手上有1665億美元現金，略高於前一季。

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