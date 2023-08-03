標普連3跌 亞馬遜盤後大漲 蘋果iPhone銷售遜預期

美股三大指數周四收黑，史坦普500指數連續第三天下跌。（路透）

美國股市三大指數10日收黑，盤中交投震盪，投資 人評估美國公債殖利率 再次上漲以及最新一批經濟數據和企業財報。

道瓊工業指數下跌66.63點，跌幅0.19%，至35,215.89點。史坦普500 指數下跌11.5點，或0.25%，至4501.89點，是連續第三天收低。那斯達克指數下跌13.74點，或0.1%，至1萬3959.71點。

指標性的美國10年期公債殖利率盤中一度觸及11月以來最高的4.198%，延續前一天惠譽下調美國信用評級後的漲勢。周四下午晚些時候，10年期公債殖利率跌破4.194%。

U.S. Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin表示：「10年期公債殖利率上升……挑戰了股市的吸引力。」

Ed Yardeni研究公司創辦人說：「好消息是，幾乎所有人都認為不太可能發生衰退，這減少了對企業利潤下跌的擔憂，但如果債券殖利率繼續上升， 那麼股市估值倍數下行潛力也會增加。」

勞工部報告顯示，上周初次請領失業金的人數增加6,000人至22.7萬人，而勞動市場狀況依然吃緊，7月裁員人數降至11個月最低。投資人正等待將於周五公布的7月就業報告。

根據另一份報告，美國服務業7月放緩，但由於需求持續堅挺，企業投入價格上漲。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，儘管最近的數據顯示物價壓力有所緩解，但美國通膨仍然過高。

史坦普500指數11大類股有八個類股下跌，以其中對利率更為敏感的公用事業和房地產類股領跌，跌幅分別為2.3%和1.4%。

盤後，亞馬遜急升，該公司發布的第三季營收預測高於華爾街預期，受益於7月會員日促銷活動吸引了對價格敏感的消費者。

同樣在盤後，蘋果下跌不到1%，稍早之前該公司公布的上季業績優於預期，但iPhone銷量下降2.4%至397億美元，略低於分析師預期，幸虧這個招牌產品在中國市場表現強勁，有助該公司度過全球智慧手機市場下滑的難關。

根據路孚特數據，史坦普500指數成分股企業第二季盈餘預計較一年前下降5%。

高通急挫8.2%，該公司悲觀財測暗示，消費電子市場持續低迷將給這家最大的智慧手機晶片製造商帶來更多痛苦。

PayPal Holdings重挫12.3%，因投資人仍對該支付公司上季營業利潤率感到失望，雖然高管表示將有改善。

美國旅遊股下跌，Spirit Airlines和Expedia都發布悲觀財報，加劇了人們對國內需求在從疫情期間低位強勁反彈後可能放緩的擔憂。

美國各交易所累計成交120.8億股，過去20個完整交易日的平均成交量為105億股。