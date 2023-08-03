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殖利率走升 史指連三跌

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殖利率走升 史指連三跌

記者張大仁／即時報導
史坦普500指數連續第三天走低。華爾街評估了最新的企業財報，並努力擺脫債券殖利率上升的壓力。路透
史坦普500指數連續第三天走低。華爾街評估了最新的企業財報，並努力擺脫債券殖利率上升的壓力。路透

史坦普500指數連續第三天走低。華爾街評估了最新的企業財報，並努力擺脫債券殖利率上升的壓力。

史指下跌11.5點或0.25%收4501.89點；道瓊工業平均指數下跌66.63點或0.19%收3萬5215.89點。那斯達克綜合指數小跌13.73點或0.1%至1萬3959.72點。

債券殖利率飆升，指標10年期國債殖利率約為4.18%，接近2022年11月以來的最高水平。利率上升給房地產業帶來壓力，房地產類股下跌超過1%，而芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)飆升至6月來最高水平。公用事業類股下跌2.3%。

Sit Investment Associates投資組合經理人多蒂(Bryce Doty)表示：「市場存在懸而未決的問題。」「隨著殖利率走高，給股市帶來了壓力。」

許多華爾街人士還指出，在今年大部分時間進入反彈模式之後，市場早就應該休息一下或者進行小幅調整。本周初，史指和那指連續第5個月上漲。

Strategas技術和宏觀研究主管維隆(Chris Verrone)在最新報告中表示：「過去幾周動能一直在悄然減弱，這也是我們幾周前做出修正預測的動力。」「經驗提醒我們，此類事件通常分為三個步驟：突破、溫和反彈、再次突破，」但長期趨勢仍是走升的。

繁忙的財報周繼續進行，晶片製造商高通下跌8.18%。該公司昨天未能實現第3財季調整後營收，並發布了令人失望的財測。而即使PayPal前一天發布符合預期的業績，但仍下跌12.32%；而Expedia則因總預訂量低於預期而暴跌16.38%。

隨著科技龍頭蘋果和亞馬遜在盤後公布業績，市場面臨另一場重大獲利考驗。FactSet數據顯示，至今近79%的史指企業已發布財報，其中82%的公司超出預期。預計獲利也將較一年前下降約5%。

其他消息方面，英國央行升息25個基點，這是全球央行遏制通膨的最新舉措。

華爾街還評估了最新的經濟數據，包括每周申請失業救濟金人數和顯示上升的第2季生產率數據。

第3季至今，羅素2000指數的表現優於史指，但Certuity聯席投資長克雷默(Dylan Kremer)表示，他對小型股能否縮小上半年反彈造成的差距沒有信心，「在深入觀察後，就會發現小型股的估值很有吸引力，無論是在絕對基礎上還是相對於大型股。但小型股的問題是很多公司都無法獲利。因此，如果發現當前進入一個充滿挑戰的成長環境，那麼小型股相對於大型股更易陷入困境。」

他指出，「我們認為，由於成長的不確定性，現在投資小型股還為時過早，寧願遲到也不願早到。」

天然氣3日上漲3.2%，為4天來首次上漲。價格觸及2.586元的高點，這是8月1日以來的最高水平，當時天然氣交易價格高達2.675元。

可以肯定的是，天然氣本周至今仍下跌超過2.5%，可望連續第2周下跌，也是5周來第4周下跌。

First Trust天然氣ETF上漲2.18%，創7月18日以來最佳單日漲幅，當時上漲3.02%。

該ETF的漲幅領先個股包括Silverbow、Northern Oil & Gas、APA Corp.、Antero和SM Energy，漲幅都在4.7%以上。

Wolfe Research表示，大量國債發行和惠譽下修美國信用評級導致的國債殖利率上升，不足以引發股市「持續下跌」。

策略師塞內克(Chris Senyek)寫道：「還要更明確的下行催化劑。」他表示，「近期潛在的地雷包括主要科技龍頭令人失望、油價飆升，或者Fed主席鮑爾」在8月底堪薩斯Fed會議期間在傑克森霍爾「聽來比預期更加鷹派」。

展望更遠的未來，他仍然看跌，預計「核心通膨將維持粘性，Fed將進一步升息，未來幾季將出現經濟衰退」。

美國商銀表示，網路現象讓電影觀眾成群結隊地前往電影院觀看《芭比》和《奧本海默》，這可能是最近一次支出成長的原因。

策略師米許拉(Shruti Mishra)寫道：「『芭本海默』可能推動娛樂支出同比成長的持續飆升。」

這家華爾街公司檢視了截至7月29日的信用卡和借記卡數據，發現卡片支出總額同比成長0.5%。消費者在航空公司和交通方面的支出也增加；在此同時，在家具和電器方面的支出持續走弱。

殖利率 華爾街 天然氣

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