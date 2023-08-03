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巴菲特鍾情的西方石油財報不如預期、股價跌 股神會再加碼？

編譯簡國帆／綜合外電
西方石油上季獲利低於市場預期，今年資本支出高於預期，拖累股價在美股盤後重挫逾2%，或許也成了巴菲特再加碼買進的良機。(美聯社)
西方石油上季獲利低於市場預期，今年資本支出高於預期，拖累股價在美股盤後重挫逾2%，或許也成了巴菲特再加碼買進的良機。(美聯社)

「股神」巴菲特今年來屢次「小碎步」加碼持股的西方石油公司（Occidental Petroleum），上季獲利比去年同期銳減83%，且低於市場預期，且今年資本支出高於預期，拖累股價在美股盤後重挫逾2%，或許也成了巴菲特再加碼買進的良機。

西方石油第2季淨利為6.05億美元，經調整後每股盈餘為0.68美元，低於市場預期，獲利下滑的主因是因放棄懷俄明州的Powder River盆地的探勘計畫，從而減記部分資產價值，還有油價下跌。

西方石油上季已實現平均油價下跌32%至每桶73.59美元，天然氣價格則跌78%至每千立方英尺1.36美元。

不過，西方石油上季產量增加6%至每日120萬桶油當量，高於該公司的5月預估，促使西方石油上調全年產量指引1%，達到每日119萬桶~124萬桶油當量之間，今年資本支出將介於54億~62億美元，高於預期，執行長Vicki Hollub則說今年有「強勁的下半年」。

西方石油股價在美股盤後重挫2.3%至60.03美元。巴菲特今年來已屢次利用西方石油股價下跌的機會，逐步加碼持股。根據彭博彙編的數據，波克夏持有25%的西方石油普通股，成為西方石油最大股東，巴菲特今年稍早在波克夏股東會上也說，願意買進更多西方石油普通股，但也排除完全收購該公司。

巴隆金融周刊（Barron's）之前估算，巴菲特向來喜歡以每股不到60美元的成本買西方石油股票。

另一方面，西方石油上季從巴菲特執掌的波克夏，買回5.22億美元的優先股，今年來向波克夏贖回的優先股增加到12%，顯示儘管大宗商品價格下跌，西方石油仍願意還錢給巴菲特。波克夏最初投資100億美元，幫助西方石油在2019年收購安達可石油，取得每年股利8%的優先股。

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