我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

美經濟至今不受Fed升息影響 投資家達里歐說是這原因

編譯劉忠勇／綜合外電
達里歐警告，美國政府舉債將出現自我增強的債務循環。（美聯社）
達里歐警告，美國政府舉債將出現自我增強的債務循環。（美聯社）

避險基金橋水基金（Bridgewater）創辦人、億萬富豪投資家達里歐（Ray Dalio）指出，聯準會（Fed）去年3月以來急進升息，其他貨幣政策也轉為緊縮，美國經濟卻尚未放緩，原因在於巨大的財富轉移效應。

達里歐在 LinkedIn發文說：「在政府協調一致的努力下，家計部門的資產負債表和損益表處於良好狀態，而政府卻情況不佳。」

上周公布數據顯示，美國經濟第2季在穩定的消費支出和企業投資反彈的帶動下，按年率2.4％的速度持續成長。

在美國乃至於全球，各國政府2020年和2021年財政持續以龐大的預算赤字運作，各國央行則持續購買大批公債。達里歐表示，到了2022年通膨飆漲而失業率仍低，各國開始「減少瘋狂寬鬆的財政政策」，央行也才開始走出這種導致公債殖利率為負的極端做法。

去年美國股債市全都下跌，但「民間淨值卻攀升到新高，失業率降到極低水準，薪資則大幅增加，因此相較於中央政府大量舉債、各國央行等債券持有人損失慘重，民間狀況要優渥得多」。

達里歐認為，歷史上曾出現類似情況，應引以為重大警示。

不過，在短期內，只要政府債務供需沒有出現重大失衡，「經濟可容忍的緩慢成長和可容忍的高通膨」、也就是「輕微的停滯性通膨」，將是最可能的結果。

然而，長期下來，「中央政府財政赤字一定很大，並且很可能加速增長，因為加重的償債成本加上日益增加的其他預算成本向上疊加，政府就得發售更多債務，因此將出現自我增強的債務循環，導致市場所加諸的債務限制，央行也會被迫印發更多鈔票來支應更多債務，面臨虧損和資產負債表惡化」。

達里歐發表這番評論前一天，惠譽將美國主權信用評級由AAA降為AA+。受此消息衝擊，美國公債殖利率漲到今年最高水準，美股主要指數則創下數月來最差單日表現。

央行 殖利率 預算

上一則

好市多7月同店銷售回升 扭轉前連兩月下滑頹勢

延伸閱讀

解放軍犯台兵推 美前官員：日本決策緩慢恐礙事

解放軍犯台兵推 美前官員：日本決策緩慢恐礙事
美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班

美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班
罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談

罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談
美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）

升息周期將結束…專家曝美債市場仍面臨諸多風險 多頭行情還不明確

2023-07-30 08:53

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成