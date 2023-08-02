美經濟至今不受Fed升息影響 投資家達里歐說是這原因

達里歐警告，美國政府舉債將出現自我增強的債務循環。（美聯社）

避險基金橋水基金（Bridgewater）創辦人、億萬富豪投資家達里歐（Ray Dalio）指出，聯準會（Fed）去年3月以來急進升息，其他貨幣政策也轉為緊縮，美國經濟卻尚未放緩，原因在於巨大的財富轉移效應。

達里歐在 LinkedIn發文說：「在政府協調一致的努力下，家計部門的資產負債表和損益表處於良好狀態，而政府卻情況不佳。」

上周公布數據顯示，美國經濟第2季在穩定的消費支出和企業投資反彈的帶動下，按年率2.4％的速度持續成長。

在美國乃至於全球，各國政府2020年和2021年財政持續以龐大的預算 赤字運作，各國央行 則持續購買大批公債。達里歐表示，到了2022年通膨飆漲而失業率仍低，各國開始「減少瘋狂寬鬆的財政政策」，央行也才開始走出這種導致公債殖利率 為負的極端做法。

去年美國股債市全都下跌，但「民間淨值卻攀升到新高，失業率降到極低水準，薪資則大幅增加，因此相較於中央政府大量舉債、各國央行等債券持有人損失慘重，民間狀況要優渥得多」。

達里歐認為，歷史上曾出現類似情況，應引以為重大警示。

不過，在短期內，只要政府債務供需沒有出現重大失衡，「經濟可容忍的緩慢成長和可容忍的高通膨」、也就是「輕微的停滯性通膨」，將是最可能的結果。

然而，長期下來，「中央政府財政赤字一定很大，並且很可能加速增長，因為加重的償債成本加上日益增加的其他預算成本向上疊加，政府就得發售更多債務，因此將出現自我增強的債務循環，導致市場所加諸的債務限制，央行也會被迫印發更多鈔票來支應更多債務，面臨虧損和資產負債表惡化」。

達里歐發表這番評論前一天，惠譽將美國主權信用評級由AAA降為AA+。受此消息衝擊，美國公債殖利率漲到今年最高水準，美股主要指數則創下數月來最差單日表現。