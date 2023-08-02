我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果公司和高盛集團周三宣布，他們新推出的Apple Card儲蓄帳戶，存款已突破100億美元。這顯示今年4月推出的Apple Card服務擁有的驚人吸引力。但外界揣測蘋果和高盛可能拆夥。

蘋果說，97%的Apple Card用戶選擇將獲得的現金回饋（Apple Daily Cash）存回內建於iPhone錢包app裡的帳戶。該帳戶提供4.15%的年化收益率，用戶能像傳統帳戶一般轉出或轉進。

此前，6月曾有媒體報導，高盛考慮退出與蘋果的合作。根據華爾街日報，高盛正洽談美國運通（American Express）來接管蘋果信用卡，以及其他與蘋果共同提供的服務。

Apple Card儲蓄帳戶的推出其實略有不順之處。部分用戶抱怨無法輕鬆提取現金，有時要拖上好幾天。蘋果執行長庫克6月受訪時表示，問題是由一個為防範詐欺的安全系統所造成的。

高盛努力想從消費者金融服務賺到錢，包括與新儲蓄帳戶配合的信用卡產品Apple Card。但目前的虧損、延遲和工程困難都加劇了拆夥的揣測。

在周三的聲明中，蘋果和高盛的高階主管都談及光明遠景。蘋果金融產品服務負責人Jennifer Bailey說，很高興看到新舊客戶的熱烈反響。高盛企業合作部門負責人Liz Martin表示，該銀行將繼續「為Apple Card客户提供無縫、有價值的產品，共同致力於打造一流的客戶體驗，協助消費者擁有更健康的金融生活」。

Apple Card僅對美國iPhone用戶開放，所以Apple Card儲蓄帳戶也僅在美國提供。

Apple 高盛 儲蓄

上一則

美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

延伸閱讀

洛市男偷駕叉車橫衝直撞 蘋果塔劇院和平鐘遭殃

洛市男偷駕叉車橫衝直撞 蘋果塔劇院和平鐘遭殃
App Store不准單一字母 卻破例讓推特變「X」原因曝光

App Store不准單一字母 卻破例讓推特變「X」原因曝光
對沖基金虧損 8月恐續放空

對沖基金虧損 8月恐續放空
罕見蘋果運動鞋拍賣 5萬元起拍 原是90年代贈品

罕見蘋果運動鞋拍賣 5萬元起拍 原是90年代贈品

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）

升息周期將結束…專家曝美債市場仍面臨諸多風險 多頭行情還不明確

2023-07-30 08:53

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成