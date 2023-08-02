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惠譽調降評級 那指大跌逾2%

美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

編譯劉忠勇／綜合外電
主要券商表示，美國債信被降評不太可能對美國金融市場造成持續拖累。（歐新社）
主要券商表示，美國債信被降評不太可能對美國金融市場造成持續拖累。（歐新社）

美國股債市2日下跌，美國主權信用評等遭到下調，導致美國公債殖利率漲到今年最高水準，主要指數創下數月來最差單日表現。

惠譽1日將美國債信從AAA下調至AA+，理由是未來三年的財政狀況預料會惡化，政府債務也將不斷增加。惠譽是第二家下調美國評級的主要評級機構。2011年，標準普爾也將美國的AAA評級調降一級。

受此消息衝擊，道瓊工業指數大跌348.16點，跌幅近1%，收在3萬5282.52點；史坦普500指數跌63.34點，跌幅1.4%，報4513.39點，創下4月25日來最大單日跌幅，這是5月23日來首次下跌超過1%；那斯達克綜合指數大跌310.47點，跌幅2.2%，收在1萬3973.45點，創下2月來最差單日表現。美元則因避險需求走高，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至102.590，是近四周最高水準。現貨黃金下跌0.5%，收在每英兩1,934.77美元。LME銅期貨下跌下跌1.4%，報每公噸8509.5美元。9月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.88美元，結算價報每桶79.49美元。

不過，幾家主要券商表示，美國債信被降評不太可能對美國金融市場造成持續拖累，並指出美國經濟目前比史坦普2011年下調評級時更為強勁。

不過，隨著美股進入8月傳統淡季，惠譽下調評級為投資人提供了一個稍事喘息的機會。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「有時候，市場出現這種消化現象是健康的，因為這會使價位下降一些，提供逢低買入的機會。」

美國公債下跌，美國10年期公債殖利率升至4.077%，為去年11月以來的最高水準。30年期公債殖利率攀升至4.164%，創今年以來最高。

美國財政部周三宣布，計畫下周發行1,030億美元較長期債券，高於之前的960億美元，此數據略超出多數交易商的預期，對市場需求構成考驗。

華爾街還有其他事情需要擔心，殖利率曲線變陡就是其中之一。Miller Tabak的Matt Maley說，過去50年裡，每當美國殖利率曲線從倒掛變成急劇陡化時，股市都會大幅下跌。

特斯拉、輝達（Nvidia）、Meta 和蘋果等對利率敏感的大型股急挫，因美國10年期公債殖利率漲到九個月來最高。輝達和特斯拉跌幅都不低於2.7%。

科技股指數下跌2.6%，在史坦普500指數11大類股表現最差，共有九類股收盤下跌。

同時，ADP全國就業報告顯示，7月民間就業崗位增幅超出預期，表明勞動市場繼續保持韌性，可能使經濟避免陷入衰退。

超微（AMD）急挫7%，投資人擔心該公司人工智慧（AI）成長目標可能過於遠大，這種疑慮蓋過這家晶片設計公司所發布樂觀的業績展望。

CVS Health 因上季獲利超出華爾街預期後上漲3.3%，工業軟件公司Emerson Electric大漲3.8%，此前該公司上調年度利潤展望。

殖利率 惠譽 特斯拉

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