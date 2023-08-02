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《財富》世界500強 中企占135家 近15年來首次下滑

記者黃雅慧／即時報導
美國《財富》雜誌於2日公布世界500強榜單，中國國家電網排名全球第三、中國第一。(取材自中國國家電網官網)
美國《財富》雜誌於2日公布世界500強榜單，中國國家電網排名全球第三、中國第一。(取材自中國國家電網官網)

美國《財富》雜誌於2日公布世界500強榜單，今年中國共有135家公司上榜，值得注意的是，今年中國（包括香港）上榜企業數量為近15年來首次下滑，比上年減少1家。而美國共計136家公司上榜，較上一年增加 12 家，重新超過中國的上榜公司數量。兩者在大企業數量上領先全球其他國家和區域。

榜單顯示，台灣今年共有7家入榜，較去年9家減少2家，分別是鴻海、台積電、和碩、廣達、台灣中油、仁寶與緯創，排名依序為27名、168名、333名、345名、378名、420名與463名。

今年《財富》世界500強排行榜企業營業收入總和約為41兆美元，較上年上漲8.4%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）從286億美元躍升至309億美元。但受到全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和年減6.5%，約為2.9兆美元。

美國超市沃爾瑪連續第10年成為全球最大公司；沙特阿美首次上升至第二位；中國國家電網公司繼續位列第三；排在第四和第五位的分別是亞馬遜和中國石油

值得關注的是，榜單上有7家中國公司首次上榜，分別是：寧德時代、廣州工業投資控股集團、廣東省廣新控股集團、陝西建工控股集團有限公司、美團、通威集團有限公司、立訊精密等。其中，寧德時代以488億美元的銷售收入進榜，排名達到第292位。

中國車企比亞迪從2022年度排行榜第436位躍升到2023年的第212位，為中國上升幅度第一、全球排名上升幅度第二大的公司。

從產業來看，銀行（42家）、保險（42家）、汽車及汽車零組件製造（34家）、石油煉化（32家）、金屬（24家）行業的上榜企業數量最多。

而榜單其他看點還有：榜上共有118家國有企業，其中超過三分之二公司的總部位於中國，意味中國國有企業勢力較為壯大；中國、美國與日本的上榜公司，佔據上榜企業數量的64%，以及營收總額的68%。

石油 台積電 投資

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