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批惠譽降評怪異 克魯曼：財政擴張避免再陷失落10年

中國專家：惠譽降美債評級 顯示美債危險性

記者林茂仁／即時報導
惠譽突降美債信評，長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁表示，惠譽上調了美債的危險性。（新華社）
惠譽突降美債信評，長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁表示，惠譽上調了美債的危險性。（新華社）

惠譽突降美債信評，長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁對新華社記者表示，惠譽的表態意味著該評級機構上調了美債的危險性，目前還只是觀望狀態。他認為，美國民主、共和兩黨達不成協議的概率雖然很小，但已經增加，對金融市場產生了很大威脅。

新華社報導，劉勁分析，美國一旦發生債務違約，將導致比2008年金融危機更嚴重的全球金融動盪，不僅會對美國造成重創，還會因美元的霸權地位給全球金融體系帶來巨大衝擊，形成「金融海嘯」。

據了解，美國債務上限談判不確定性導致6月初到期的美國國債收益率在24日突破7%，反映投資者對在預計違約日附近到期債券的風險厭惡。

當天，紐約股市三大股指繼續下跌，衡量投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數（又稱恐慌指數）顯著上漲。道瓊工業平均指數、標準普爾500種股票指數和那斯達克綜合指數比前一交易日分別下跌0.77%、0.73%和0.61%。

在惠譽將美國AAA評級列入負面觀察名單後，道瓊工業平均指數期貨繼續下跌。

美國愛德華鐘斯公司高級投資策略師莫娜•馬哈詹表示，債務上限談判傾向於在最後一刻得到解決，以雙方均做出讓步結束。雖然根據歷史先例最終會達成協議，但在達成最後解決方案之前有一些恐慌情緒，並很可能出現政治作秀。

截至目前，談判雙方在支出限額、申領聯邦政府救濟的門檻等多個方面依然存在較大分歧。兩黨仍在互相甩鍋。美國國會眾議院議長、共和黨領袖麥卡錫堅持認為，白宮和民主黨人應該為當前政治僵局負責，他指責總統拜登很長一段時間內拒絕談判。白宮新聞秘書卡裡娜•讓-皮埃爾斥責這是一場「人為製造的危機」，稱眾議院共和黨人的方案將導致涉及民生的多方面開支遭到削減。

美國財長葉倫24日出席一場活動時表示，美國「幾乎確定」會在6月初就沒有足夠的現金支付所有帳單，如果不採取措施提高債務上限，財政部和拜登將會面臨非常艱難的選擇。

《華爾街日報》報導，美國政府按時支付帳單的聲譽是全球金融體系的基石之一，全球投資者將美國國債視為避險資產，對美國財政部償付能力的懷疑可能會產生「廣泛後果」。

投資 國債 惠譽

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