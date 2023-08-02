分析師：記憶體晶片本季看跌 AI不足抵銷晶片需求下滑

分析師認為，記憶體晶片價格展望仍趨於疲軟，本季仍看跌。（路透）

KeyBanc資本市場公司分析師John Vinh指出，人工智慧（AI ）的熱絡需求仍不足以抵銷整體晶片 需求的下滑，記憶體晶片價格展望仍趨於疲軟，本季仍看跌，但之後跌勢有望告終。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，John Vinh指出，記憶體價格基準之一的8 GB動態隨機存取記憶體（DRAM）模組7月價格比去年同期暴跌53%，月比也跌5.6%，「雖然AI伺服器需求日漸擴張，常規的資料中心需求仍受抑制」，「…基於總體不確定性和需求展望，客戶採購維持審慎」。

他預期，第3季記憶體晶片價格將進一步下跌低個位數百分比，雲端 運算和企業市場可能仍有高水準的庫存，同時中國大陸復甦乏力。

多數記憶體晶片用於電腦、伺服器及智慧手機，但這些市場的需求持續惡化，AI伺服器及相關應用使用名為高頻寬記憶體的新形態記憶體晶片，但仍只占整體市場的一小部分。例如台積電雖看好AI相關產品的興趣暴增，但管理階層據傳表示AI只占總營收的6%，不足以彌補晶片需求的總降幅。

不過，John Vinh仍抱持希望，認為記憶體晶片價格跌勢將在今年稍後的某個時間點告終，「考慮到產業的額外減產，我們預測（記憶體晶片價格）將開始在第3季回穩」，長期而言，「我們維持我們對5G、資料中心、邊緣／終端裝置將帶動記憶體晶片需求的長期趨勢看法」。

他給予美光加碼評等，股價目標價為80美元。美光股價1日收盤小跌0.9%至70.76美元。