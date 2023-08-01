國際油價小幅回跌 金價挫跌1% 受美元走強拖累

路透

國際油價 周二（1日）未能延續漲勢，受美元走強、獲利了結操作和技術阻力拖累；金價 周二下跌1%，因美元走強且美國公債殖利率上揚，投資人等待本周稍晚將出爐的更多美國經濟數據；銅價從三個月高點回落。

國際油價走跌 跌幅不到1%

布蘭特原油10月期貨1日收盤結算價報每桶84.91美元，下跌0.52美元，跌幅0.6%。近月布蘭特原油期貨周一結算價為4月13日以來最高。

西德州原油9月期貨收報每桶81.37美元，比上一交易日結算價下跌0.43美元，跌幅0.5%，周一結算價為4月14日以來最高。

BOK Financial負責交易的高級副總裁Dennis Kissler表示：「今日原油走勢處於修正狀態，受美元指數大幅攀升推動，這符合『超買』的市場狀況。」

美元指數上揚0.4%。美元走強使持有其他貨幣的投資者認為原油價格更高。

全球最大的燃料消費國美國公布的最新數據顯示，燃料需求上升至2019年8月以來的最高。路透一項調查估計，上周美國原油和汽油庫存預料下滑。

另外在技術面，儘管油價在夏季的反彈中收復了今年迄今的跌幅，但交易人士們一直在為技術性回檔做準備。油價相對強弱指數最近多次進入超買區域，預示著潛在的回檔。夏季交投清談，波動率已降至2020年1月以來最低。

供應方面，沙烏地阿拉伯將於本周五舉行的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議上把自願減產措施延長至9月底，以進一步緊縮供應。

金價周二下跌1%

現貨黃金價格下跌1%，報每英兩1,944.29美元，下跌1%；美國黃金期貨收低1.5%，結算價報每英兩1,978.80美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「我們看到美元走高之際，金價下跌。而且，在本周非農就業 報告公布之前，也有一些獲利了結。」

目前，市場焦點已轉向周五將公布的美國7月非農就業報告，7月整體就業數預料將增加20萬個，6月為增加20.9萬個。

Moya表示：「我認為，如果我們看到通膨回落，聯準會將在下次會議上跳過升息......短期內金價可能會陷於區間，但最終會漲破每英兩2,000美元水準。」

銅價從三個月高點回落

由於中國大陸7月製造業活動萎縮，為該全球最大金屬消費國經濟復甦籌受壓力提供了新證據，另外，高利率也抑制了美國和歐洲的金屬需求。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌2.3%，報每噸8,631美元，逆轉前兩個交易日上漲約3%的趨勢。此前市場預料中國大陸將實施更多支持性政策，且智利的銅有減產風險。

現貨白銀下跌2%，至每英兩24.27美元；白金下跌約2%，至930.50美元；鈀金跌3.4%，至1,238.84美元。