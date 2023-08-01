最愛買精品的南韓人不排隊搶購了 業界點出這項關鍵因素

前兩年疫情期間，南韓百貨公司在營業前通常會見到排隊人龍，等著進入精品門市血拚。但隨著疫後解封，愈來愈多民眾出國旅遊，這股精品消費熱潮已降溫，排隊人潮也減少。路透

新冠疫情 爆發後，南韓 大街上經常可見消費者守在百貨公司前面，等開門營業後便一擁而上，搶購精品，如今，受經濟不景氣影響，這股精品搶購潮正逐漸消退。

南韓經濟新聞報導，南韓精品業人士透露，精品巨頭香奈兒（Chanel）7月3日已正式通知南韓各大百貨公司，自當月10日起暫停這種讓消費者排隊等著搶購的做法。

百貨公司通常會在營業前發號碼牌給顧客，開門後讓顧客按號碼順序進入精品門市血拚。為減少等待造成的不便，百貨公司業者自2020年起採取這個做法，隨著疫情阻礙消費者出國血拚，在百貨公司排隊領號碼牌已成為消費者日常生活的一環。

如今，南韓百貨公司的香奈兒專櫃在營業前不再發號碼牌給顧客，而是採用先到先買策略。儘管香奈兒的通知提到「暫停」這種做法，但若專櫃人潮太多，仍可能恢復排隊發號碼牌。

瑞士名表業者勞力士（Rolex）早在7月初就取消這個做法，但仍接受網路預約。

南韓一家百貨公司的內部人士說：「以前百貨公司還沒開門營業前，經常動輒就有100~200人在門口排隊卡位，但這個現象已減少許多。隨著疫後解封，愈來愈多民眾出國旅遊，疫情期間的精品消費熱潮已降溫，排隊人潮也減少。」

愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）及香奈兒三大精品品牌，去年在南韓創下近4兆韓元（約30億美元）銷售額。以人均精品消費而言，南韓排名世界第一，達平均每人花費325美元買奢侈品。

這三大品牌在南韓迅速成長，是因為當時「報復性消費」增加，畢竟在疫情期間，南韓民眾無法出國旅遊。即使在2022年面臨高通膨和利率 續升，三家業者仍迎來強勁銷售，而且調漲價格的次數多達四次。