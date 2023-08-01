美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔

華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee卻發出警告：提醒投資人慎防美股8月回檔。(路透)

今年1月至7月美股 漲勢銳不可當，連著名大空頭摩根士丹利策略師威爾森上周也承認看走眼。但就在空頭紛紛認栽之際，華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee卻發出警告：提醒投資 人慎防美股8月回檔。

MarketWatch報導，Tom Lee是少數幾位料中2023年美股將大幅反彈的華爾街分析師之一，但他7月31日在致客戶報告中建議，擔心股市可能拉回的投資人，應強烈考慮在8月退場去度個假。

Tom Lee在報告中寫道，投資人應慎防美股8月拉回，原因有二：既因美股8月歷來表現欠佳的趨勢，也因美股2023年漲勢已顯牽強。

8月份向來是基金經理人和其他投資人遠離終端機、電郵和試算表，去海灘放鬆度假的時刻。過去數十年來，8月一直是美股表現最差的月份。MarketWatch專欄作家胡伯特日前就寫道：「如果統計人員只看1986年以來的36個年頭，可以在95%的信心水準下，斷定8月表現遠不如其他月份。儘管這跟（在1986年）之前90年得到的結論恰好相反。」

Tom Lee另舉出一個數據：如果史坦普500 指數到7月底時漲幅已超過15%，那麼8月美股表現失色的機率會更高。

當然，也有例外。比如說，FactSet資料顯示，美股史坦普500指數在2020年8月躍漲7%，在2021年8月也漲了2.9%。但2022年8月，美股跌4.2%，給表現欠佳的8月再添一例。去年8月聯準會（Fed）主席鮑爾給巴望Fed將停止升息或甚至反手降息的希望大潑冷水。

即使忽略季節性趨勢，許多投資人也覺得，美股似乎早該回檔修正了，畢竟史坦普500指數年初以來已漲了20%。然而，基於以往的表現，Tom Lee認為，這一回，市場普遍的焦慮可能導致回檔整理變成某種「自我實現的預言」。

他在報告中寫道：「看來，某年漲勢愈強，8月風險就愈糟。什麼意思？意思是，我們對於進入8月的負面季節性趨勢，應予以尊重。何況，誠如我之前提的，許多投資人似乎對8月戒慎恐懼。」

話雖如此，他認為，儘管美股8月前路可能「坎坷」，但Fundstrat認為就算美股拉回整理，幅度也可能「短淺」。

Tom Lee曾長期擔任摩根大通股票分析師，2014年自行創業，成立Fundstrat以來，「長期看多」美股的形象已深植人心。如同許多華爾街人士，他未料到2022年美股會大跌。但他精準料中2023年美股會大漲，7月甚至鐵口直斷，6月消費者物價指數（CPI）會顯示通膨降溫程度大於預期，帶動史坦普500指數大漲百點，結果呢？果然如他所料。

不過，Tom Lee也曾預言，比特幣（bitcoin）將在未來數年漲上20萬美元。目前比特幣報價約2.9萬美元。