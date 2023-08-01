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美股早盤漲跌互見 道瓊獨撐大局 台積電ADR跌1%

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高史坦普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國企業財報。(路透)
美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高史坦普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國企業財報。(路透)

美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高，史坦普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列企業財報。

道瓊工業指數早盤小漲76.82點或0.22%，史坦普500指數小跌0.11%，那斯達克綜合指數下跌0.44%。費城半導體指數下跌0.81%，台積電ADR早盤跌1%，隨後跌幅收斂至0.76%。

在個股方面，製藥大廠默沙東（Merck & Co）上季損失低於市場預期，營收則優於預期，受癌症藥物「吉舒達」（Keytruda）強勁銷售帶動，激勵早盤股價上揚0.56%。重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）公布的上季財報優於預期，也帶動早盤股價勁揚6.9%。

藥廠輝瑞（Pfizer）上季財報則好壞參半，新冠產品銷售下滑，但早盤上漲1.93%；叫車業者Uber的財報也好壞參半，早盤重挫4.5%，但盤前一度大漲2%。

澳洲央行1日維持關鍵利率不變於4.1%，連續兩次會議按兵不動，令市場大感意外，但央行重申不排除還會升息。此決定凸顯澳洲央行比聯準會（Fed）更加謹慎的政策取向。Fed上周升息1碼，累計升幅達到5.25個百分點。澳洲央行理事會表示，需要更多時間來評估之前升息的影響和經濟前景。

央行 澳洲 升息

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