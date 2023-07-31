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人民幣7月對美元升值1.5% 創半年來最大升幅

編譯任中原／綜合外電
人民幣7月對美元升值1.5%，收在7.1475人民幣，是連續貶值三個月之後首度回升，也是半年來表現最強的一個月。歐新社
人民幣7月對美元升值1.5%，收在7.1475人民幣，是連續貶值三個月之後首度回升，也是半年來表現最強的一個月。歐新社

人民幣7月對美元升值1.5%，收在1美元兌7.1475人民幣，是連續貶值三個月之後首度回升，也是半年來表現最強的一個月，主因決策當局採取直接及間接的支撐措施，以阻擋人民幣貶值壓力。

交易商表示，中共政治局7月24日會議做出口頭支持，強調使人民幣匯率「基本穩定在適當的均衡水平」；作法包括人民銀行設定人民幣偏強參考匯率價位，加上國有銀行買進人民幣以落實間接干預，有助於人民幣回升。

外匯交易商表示，每天匯市開盤後便出現美元賣壓，尤其是來自中國本地銀行的賣盤；在政治局發表聲明後，國有銀行成為人民幣的大買家。

交易商指出，政治局會議聲明釋出的訊號比預期更強；而且「由於美國聯準會（Fed）的升息行動幾乎完成」，因此買進人民幣的時機趨於成熟。如果美國停止升息，美國公債殖利率將停止上升，美、中殖利率差距將縮小，也對人民幣提供支撐。

人民銀行近幾周來也利用每天的參考匯率，支撐人民幣走勢。交易商指出，「參考匯率偏向非常明顯」，而政治局聲明也強烈暗示，當局不願讓市場相信人民幣將大幅貶值。其他支持人民幣的措施，還包括大型國有銀行近月來已多次降低美元存款利率。

銀行業人士指出，市場預期第3季人民幣將更強，部分是因為美元走軟；一旦美元跌破7.15及破7，人民幣將進一步走強。

不過交易商對人民幣升值的續航力仍抱持審慎態度，尤其擔憂地產業對經濟的拖累。

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