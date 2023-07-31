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道指漲100點 史指連升5月

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道指漲100點 史指連升5月

記者張大仁／即時報導
華爾街股市小幅上漲，開啟了繁忙的財報周，並結束了上揚的7月。路透
華爾街股市小幅上漲，開啟了繁忙的財報周，並結束了上揚的7月。路透

華爾街股市小幅上漲，開啟了繁忙的財報周，並結束了上揚的7月。

道瓊工業平均指數上漲100.24點或0.28%收3萬3559.53點。史坦普500指數上漲6.73點或0.15%收4588.96點；那斯達克綜合指數上漲29.37點或0.21%收1萬4346.02點。

史指7月全月上漲3.1%，自2021年8月結束連7月上漲以來首次連續第五個月上漲。以科技股為主的那指上漲4.1%，自2021年4月以來首次實現連續第五個月上漲。

藍籌股道指上漲3.4%。該指數上周連續上漲13天，創1987年以來最長的連漲紀錄。

最近幾周，隨著經濟數據顯示勞動市場持續走強和通膨降溫，投資人對軟著陸的希望越來越大。第2季獲利也持續優於預期。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「獲利情形並不像人們擔心的那麼糟糕，這顯然對市場來說是一件好事。」「全月上漲的部分原因是：除了全年看到的經濟利多之外，還看到企業獲利似乎並沒有像人們一直擔心受到的影響那麼大。」

雖然財報季已過半，但他正在關注亞馬遜和蘋果3日發布的財報，可能會為市場的其他部分「定下基調」，「如果它們提供真正良好的財測，或許可以看到牛市的確繼續加速，甚至看到一些進入下跌的動能。」

Fed上周備受期待的升息25個基點，將利率升至22年來的最高水平。Fed主席鮑爾表示，Fed將在「逐次會議」的基礎上做出根據數據的決策。

除了財報之外，投資人仍關注4日的就業報告。《道瓊》調查的經濟學家預計7月美國經濟將增加20萬個就業崗位。6月非農就業人數增加20.9萬人。

Roth MKM首席技術策略師歐哈拉(JC O'Hara)在一份題為「多頭對空頭打地鼠」的報告中向客戶寫道：「短期內仍有大量漲過頭的股票，加上樂觀情緒和過度暴露。」

但對於樂觀主義者來說，更積極的看法是，「沒有足夠的技術證據來將環境轉變為謹慎的環境。」道指27日日連續上漲13天後，市場短暫出現裂縫，「但在經濟數據的刺激下，28日買家很快回歸。」

Roth MKM 表示：「28日的走勢證明，市場多頭之間仍存在一些鬥爭。」

在奇異電氣工業股最近上漲後，奧本海默轉而觀望該股。

分析師格林(Christopher Glynn)將該股評級從跑贏大盤下修至表現出色。他沒有設定目標價。

即使該公司第2季業績超出華爾街預期，並調升全年獲利財測，但評級仍被下修。格林調升2023年、2024年和2025年的獲利財測。

格林表示，這是因為該股今年的上漲使其股價更符合其基本面，這意味著未來可能更難看到上漲空間。自去年12月升評該股以來，該股已上漲36%。

道指成分股在7月有不同的表現。道指30支股票中，只有不到三分之一的股票出現單月虧損。

波音、3M和高盛本月領漲道指，漲幅均超過10%。另一方面，默克公司(Merck & Co.)和Verizon下跌，7月股價均下跌超過8%。

《華爾街日報》調查發現電信公司棄置的數英里長電纜含有有毒鉛後，Verizon和AT&T的7月股價大幅下跌。

自7月以來，Verizon下跌8.58%，這使該股出現9月以來最大單月跌幅，當時該股收跌9.2%。它也是道指30支股票中本月表現最差的股票。

與此同時，AT&T自月初以來下跌9.93%。目前交易價格為1990年代初以來的最低點。

本月投資人想知道這兩支股票是否有需要削減股利的風險。

Roundhill Meme股票ETF(MEME)本月上漲16.44%，創1月漲幅25.25%以來最佳單月漲幅。

ETF中表現優異的股票包括Upstart、Nikola、Carvana、Rivian和蔚來汽車，7月股價均上漲58%以上。Meme ETF 31日收漲5.49%。

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