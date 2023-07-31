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二手名表市場兩樣情 勞力士等高檔貨價跌 中價品逆勢漲

編譯洪啟原／綜合外電
最新數據顯示，包括歐米茄和卡地亞在內的中價位名表正逆勢上漲，但勞力士、百達翡麗及愛彼等高檔名表的價格卻跌跌不休，顯示兩種表在二手市場呈現兩樣情。 歐新社
最新數據顯示，包括歐米茄和卡地亞在內的中價位名表正逆勢上漲，但勞力士、百達翡麗及愛彼等高檔名表的價格卻跌跌不休，顯示兩種表在二手市場呈現兩樣情。 歐新社

最新公布的二手名表交易資料顯示，包括歐米茄（Omega）和卡地亞（Cartier）在內的中價位名表正逆勢上漲，勞力士、百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）在內的高檔名表，價格卻跌跌不休，顯示兩種表在二手市場呈現兩樣情。

彭博資訊報導，追蹤二手市場交易額排名前50大精品表的彭博Subdial Watch指數，在一個月內跌1.4%，過去一年共跌16%。該指數追蹤的標的以勞力士、百達翡麗及愛彼表為主。

利率升升不息、經濟成長顛簸，以及加密貨幣市值崩跌，推升勞力士等二手名表供應大增，卻也壓低這類手表的價格。這些表曾在2021年疫情期間風光大漲。

然而，英國二手名表經銷與交易平台Subdial的數據顯示，包含TAG Heuer（泰格豪雅）和帝舵（Tudor）在內一些中價位二手名表，價格正逆勢上揚。

該經銷商表示，有一組五款中價位二手名表的精選組合，價值在一年增值17%。這顯示收藏家與愛表人士仍在尋找價值遭低估的名表。

摩根士丹利分析師日前發布報告說，勞力士、百達翡麗及愛彼等最受市場青睞的手表，二手市場交易情況比零售市場更熱絡。由於供應已增加，這些表的價格預料在本季持續下跌。

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