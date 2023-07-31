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美股盤前重點／美歐擬限制中國搶攻成熟製程晶片

編譯陳律安／綜合外電
美股即將迎接7月最後一個交易日，市場聚焦於企業財報。(路透)
美股即將迎接7月最後一個交易日，市場聚焦於企業財報。(路透)

美股期指7月31日盤前小幅上漲，史坦普500指數可望連五個月收紅，為2021年8月來首見，投資人繼續迎接忙碌的企業的財報周。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

企業大咖將陸續公布財報

從科技巨頭到餐飲事業，本周各產業的巨頭都將公布財報，例如蘋果和亞馬遜等科技大咖，以及連鎖咖啡業者星巴克。連鎖藥妝店CVS Health也即將公布業績。

美歐可能限制中國搶攻成熟製程晶片

彭博資訊報導，中國加速搶攻成熟製程晶片市場，讓美歐政府官員日益提高警覺，正在爭論該擬定何種戰略來限制中國的野心。一位拜登政府的資深官員透露，儘管仍未對相關的制裁舉措訂出時間表，目前仍在蒐集資訊的階段，但所有選項都在考慮範圍。

歐元區通膨降溫 第2季經濟成長回溫

歐元區第2季GDP成長0.3%，擺脫了第1季幾乎零成長的局面。7月通膨率則上揚5.3%，增幅低於6月的5.5%，顯示通膨趨緩，有望降低歐洲央行（ECB）在9月會議上升息的可能性。

國際油價7月月線將寫一年半最大漲幅

國際油價7月31日走高，月線將寫至少一年半來最大漲幅，因市場預期沙烏地阿拉伯將把自願減產措施延長至9月，可能導致全球供應吃緊，同時原油的需求也有望轉強。

油價 晶片 美股

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