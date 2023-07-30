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Fed官員卡斯哈里稱美國通膨展望相當正面 經濟呈軟著陸

編譯劉忠勇／綜合外電
卡斯哈里是Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中有表決權的一員。（路透）
卡斯哈里是Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中有表決權的一員。（路透）

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里指出，美國通膨展望「相當正面」，但聯準會（Fed）為制壓物價飆漲所祭出急進的貨幣緊縮措施難免付出若干失業及經濟成長減緩的代價。

卡斯哈里在CBS的「Face the Nation」節目中表示，「經濟持續保持驚人的韌性，基本情況是經濟會放緩，但會免於陷入衰退」。Fed上周將基準聯邦資金利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%~5.5%，是 2001年來最高水準，儘管最近數據已顯示美國通膨已降溫，經濟維持穩定成長、消費者的買氣也未退。

卡斯哈里表示，Fed設法調低經濟和勞動市場過於緊俏的熱度，儘管尚未出現普遍的失業和工資下降，但預料會勞動市場會出現疲軟現象。「我個人認為，要結束這次通膨周期卻不讓勞動市場付出一點代價，這是不切實際的」。

他說，美國失業率持續徘廻3.6%的歷史谷底，未來幾個月可能會上升升抵4%。「依我看，這仍然是一次軟著陸」，也就是Fed 希望在不出現明顯的失業或負成長的情況下，達到物價和需求同步降溫的狀態。

本周五，美國將公布7月就業數字，也是對經濟軟著陸的檢驗。

卡斯哈里也重申，Fed正密切關注數據，作為是否會必須進一步升息的參考。他表示，雖然核心物價在6月上揚4.1%低於預期，是21年來最低水準，但這數字仍高於Fed 2%的通膨目標。他說：「如果需要由此進一步升息，我們會這樣做。」卡斯哈里是Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中有表決權的一員。

升息 就業 利率

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