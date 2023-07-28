美股盤前重點／美通膨繼續降溫 德法經濟兩樣情

最新數據顯示，美國通膨降溫，同時消費支出回升。(路透)

美股期指28日盤前小漲，投資 人正在評估剛公布的美國上月PCE數據。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

美國通膨進一步降溫

商務部公布，美國6月個人消費支出（PCE）較5月上升0.2%，若跟去年同期相比則上升3%，是兩年多來最小升幅。剔除波動大的食品和能源價格後，核心PCE也只比前月增加0.2%，和一年前相比則增加4.1%，不僅低於市場預期的4.2%，更寫下2021年9月來最低。與此同時，6月消費支出（經通膨調整後）增加0.4%，增幅為今年1月以來最大。

日本央行政策微調

日銀28日召開決策會議，耗時超過歷來的平均時間，最後決議微調殖利率 曲線管控（YCC）政策，允許10年期公債殖利率突破0.5%，不再是硬性防線。日圓應聲震盪走高，日股收跌。另外，歐債殖利率飆升，可能是因為日銀的政策令日本資產對投資人更具吸引力。

福特將電動車增產步調放慢，並警告這類車款上季虧損擴大，理由是受到價格戰影響。福特財務長羅禮祥還說，「民眾改開EV的情況正在發生，只是可能要花稍微久一點的時間」。但該公司上季獲利和營收都高於市場預期，因傳統和商用汽車的定價和需求，彌補電動車的虧損。

德法經濟兩樣情

德國經濟第2季陷入停滯，經季節調整後的國內生產毛額（GDP）較前季持平，不如路透訪調分析師預估的成長0.1%。法國經濟同期則成長0.5%，出人意外地強健，另一個好消息是，法國1、2月CPI年增率都還在至少6%，而7月已下滑至4.3%。

快烤焦了

歐盟和世界氣象組織（WMO）的數據顯示，今年7月即將成為有史以來最熱的一個月，而聯合國秘書長古特瑞斯也說：「全球暖化的時代已告終，如今已是全球沸騰（global boiling）的時代。」