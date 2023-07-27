我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

監管機構提案 要求提高大銀行資本準備金 業者抨擊

編譯季晶晶／綜合外電
監管機構公布提案， 要求提高大銀行的資本要求。（路透）
監管機構公布提案， 要求提高大銀行的資本要求。（路透）

監管機構27日公布了一項大刀闊斧的改革方案，六大銀行可能必須因此多預留共計數百億美元的資本以防範風險，但此案立即遭到業界抨擊，認為具有「誤導性」。

監管機構表示，如果全面實施這項提案，大型銀行的資本要求將在現有基礎上提高16%，規模最大、業務最複雜的銀行受到的影響最大。銀行業已經發出警告，如此大幅度提高資本要求可能會迫使他們削減服務或提高收費，或兩者兼而有之。

消息傳出後，摩根大通和其他大銀行股價最初上漲，但在業界說這些法規的成本比監管機構說的高之後，漲幅回吐，唯一例外是花旗集團（Citigroup）上漲0.8%。

監管機構官員辯稱，這些成本將被銀行系統更具韌性帶來的好處所抵消。

新規定將適用於資產超過1000億美元的銀行，這項提案已獲聯邦存款保險公司（FDIC）和聯邦準備理事會（FED）批准，標誌著加強銀行監管諸多努力的第一步，特別是今春有三家銀行倒閉引發市場震盪。

該提案內容廣泛，長達1000多頁，就數十個議題在11月底之前徵求公眾意見，勢將引發銀行業的激烈游說。各銀行尋求軟化、推遲或以其他方式阻撓這項努力。監管機構的目標是在2028年7月1日前逐步全面實施這些要求。

這一籃子擬議的新規則將落實2017年由巴塞爾銀行監管委員會發起的一項協議。新規則旨在徹底改革銀行衡量自身風險的方式，以及必須提留多少準備金來緩衝損失。

該提案還撤銷了之前對資產超過1000億美元大銀行的寬限措施。根據新的計畫，這種規模的銀行必須將可供出售證券的未實現損益計入資本水準，並遵守更嚴格的槓桿率要求。

此一調整對資產規模在1000億到2500億美元的銀行影響最大，如Citizens Financial Group、Fifth Third、Huntington和Regions等，這些銀行在2019年實施的規則調整中享受到了幾項寬限。

對美國最大型銀行的資本要求將平均提高19%，資產規模在2500億美元或以上的銀行的資本要求將平均提高10%，對1000億至2500億美元銀行的要求將平均提高5%，與之前的預期一致。

SIFMA總裁兼執行長Kenneth E. Bentsen, Jr在一份聲明中說：「對提供穩定收費收入的業務徵收懲罰性資本費用是具有誤導性的。」

摩根大通 保險 證券

上一則

英特爾公布樂觀營收展望 提振晶片需求預期 盤後大漲9%

延伸閱讀

洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年

洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年
費城華埠拒76人隊新球場 要求市議員守承諾

費城華埠拒76人隊新球場 要求市議員守承諾
馬州蒙郡租金漲幅禁逾6% 明年4月生效

馬州蒙郡租金漲幅禁逾6% 明年4月生效
舊金山日落區擬建50層高樓 遭社區強烈反對

舊金山日落區擬建50層高樓 遭社區強烈反對

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)

特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

2023-07-20 12:28
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康