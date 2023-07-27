監管機構提案 要求提高大銀行資本準備金 業者抨擊

監管機構公布提案， 要求提高大銀行的資本要求。（路透）

監管機構27日公布了一項大刀闊斧的改革方案，六大銀行可能必須因此多預留共計數百億美元的資本以防範風險，但此案立即遭到業界抨擊，認為具有「誤導性」。

監管機構表示，如果全面實施這項提案，大型銀行的資本要求將在現有基礎上提高16%，規模最大、業務最複雜的銀行受到的影響最大。銀行業已經發出警告，如此大幅度提高資本要求可能會迫使他們削減服務或提高收費，或兩者兼而有之。

消息傳出後，摩根大通 和其他大銀行股價最初上漲，但在業界說這些法規的成本比監管機構說的高之後，漲幅回吐，唯一例外是花旗集團（Citigroup）上漲0.8%。

監管機構官員辯稱，這些成本將被銀行系統更具韌性帶來的好處所抵消。

新規定將適用於資產超過1000億美元的銀行，這項提案已獲聯邦存款保險 公司（FDIC）和聯邦準備理事會（FED）批准，標誌著加強銀行監管諸多努力的第一步，特別是今春有三家銀行倒閉引發市場震盪。

該提案內容廣泛，長達1000多頁，就數十個議題在11月底之前徵求公眾意見，勢將引發銀行業的激烈游說。各銀行尋求軟化、推遲或以其他方式阻撓這項努力。監管機構的目標是在2028年7月1日前逐步全面實施這些要求。

這一籃子擬議的新規則將落實2017年由巴塞爾銀行監管委員會發起的一項協議。新規則旨在徹底改革銀行衡量自身風險的方式，以及必須提留多少準備金來緩衝損失。

該提案還撤銷了之前對資產超過1000億美元大銀行的寬限措施。根據新的計畫，這種規模的銀行必須將可供出售證券 的未實現損益計入資本水準，並遵守更嚴格的槓桿率要求。

此一調整對資產規模在1000億到2500億美元的銀行影響最大，如Citizens Financial Group、Fifth Third、Huntington和Regions等，這些銀行在2019年實施的規則調整中享受到了幾項寬限。

對美國最大型銀行的資本要求將平均提高19%，資產規模在2500億美元或以上的銀行的資本要求將平均提高10%，對1000億至2500億美元銀行的要求將平均提高5%，與之前的預期一致。

SIFMA總裁兼執行長Kenneth E. Bentsen, Jr在一份聲明中說：「對提供穩定收費收入的業務徵收懲罰性資本費用是具有誤導性的。」