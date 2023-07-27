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道指跌逾200點 中止連13漲勢

英特爾公布樂觀營收展望 提振晶片需求預期 盤後大漲9%

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾27日公布財報，上季獲利和營收優於預期，本季營收展望樂觀。（路透）
英特爾27日公布財報，上季獲利和營收優於預期，本季營收展望樂觀。（路透）

英特爾27日公布財報，對本季營收做出樂觀預測，表明電腦部件的需求正在改善，期待已久的復甦可能已經開始。英特爾股價在盤後交易跳漲近9%。

該公司表示，預計第3季營收最高將達139億美元。這高於分析師平均預測的133億美元。英特爾預計，扣除某些項目後的每股盈餘將為20美分，高於分析師預估的13美分。

財報發布之後，英特爾股價盤後上漲8.6%%，報37.53美元。

最新展望顯示，英特爾已經渡過了個人電腦晶片需求低迷重創業務的難關。管理層曾承諾今年下半年前景將好轉，現在投資人看到了新證據。但該公司仍處於復甦的早期階段，關鍵在於重建英特爾在晶片技術領域曾經牢不可破的領先地位。

截至27日收盤，英特爾股價今年以來上漲31%，但仍跑輸其他晶片類股。費城半導體指數今年上漲49%。

英特爾預測第3季毛利率可達43%，高於市場預估的略低於41%。英特爾是業內少數幾家不外包生產的公司之一，旗下工廠一直未滿載生產，有助在客戶庫存太多的情況下減少市場的供應量。

英特爾第二季扣除某些項目後的每股盈餘為13美分，分析師此前預測每股虧損4美分。該公司營收雖然減少15%至129億美元，但高於市場預估的大約120億美元。

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