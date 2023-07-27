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連9次升息 歐洲央行利率調高1碼

編譯任中原／綜合外電
歐洲央​行27日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第九次升息，(新華社)
歐洲央​行27日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第九次升息，(新華社)

歐洲央行（ECB）27日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第九次升息，符合預期；其中最重要的存款利率提高到3.75%，達到2001年來新高，累積升息幅度為4.25個百分點（17碼），並強調不排除之後進一步升息。總裁拉加德在會後記者會上表示，未來利率決策由經濟數據決定。

ECB在會後聲明指出，通膨持續下降，但之前上升太快、太久；歐元區通膨率今年內雖將進一步下降，但仍將高於目標一段時間，潛在通膨仍然太高。決策委員會決心確保通膨率回降到2%中期目標。

聲明表示，「利率決策將繼續觀察後續經濟與金融數據，潛在通膨動能，以及貨幣政策的傳輸力度，來評估通膨展望，作為利率決策基礎」。

ECB並宣布，從7月起現行「資產購買計畫（APP）」到期回收資金，將不再投入市場，此舉將使信用益發緊縮。ECB並決定，將銀行準備金存款利率降到0，使貨幣政策能充分傳到貨幣市場。

總裁拉加德在記者會上表示，「現在已進入一切看數據的階段。我能保證的是不會降息，確定不會。如果暫停升息，未必一定是一段很長的時間，而是在每次會議時依據數據做決定」。

她並強調，「我們並未提出政策指引，我們的決策植基於決心打破通膨，使通膨在中期間回降到2%的中期目標」。

她指出，由於俄羅斯退出黑海穀物出口計畫，可能再度推升能源及糧食成本，氣候惡劣也可能推升糧價，因此通膨仍有上升風險。目前源自區外的通膨壓力正在緩解，但區內的通膨壓力成為更加重要因素，包括工資上升，以及企業獲利率仍然偏高。

利率 升息 貨幣

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