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投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

編譯林聰毅／綜合外電
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資集團乾淨能源轉型（ Clean Energy Transition）的管理合夥人雷坎德（Per Lekander）說，如果石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。

雷坎德27日在CNBC的節目表示，石油需求成長趨緩和缺乏合作可能導致OPEC+滅亡。OPEC+是一個由23個產油國組成的組織，生產全球約40%的原油。他並表示，OPEC+的解體可能會導致油價跌至每桶35美元。

雷坎德解釋說：「在一個持續成長的市場，時間就是你的朋友。你只需要稍等一會兒，事情會改善。」「在一個式微的市場中，時間是你的敵人。你必須不斷削減、不斷削減、不斷地削減…。」

他並表示：「負成長愈多，合作就愈少—記住，OPEC的最後決定，實際上是沙烏地阿拉伯自己做的……所以我想說，如果我的預測是正確的 ，而且我非常確定......它會破裂。」

他並表示：「如果OPEC+無法運作，我認為短期價格可能會達到每桶35美元，中期可能會達到每桶45美元。」

自11月以來OPEC+一直在削減石油產量。布蘭特原油期貨27日在倫敦午盤上漲約0.8%至每桶83.53美元，而美國西德州中級原油期貨則上漲1%至每桶79.56美元。本月迄今兩者均漲逾12%。

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