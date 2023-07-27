為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）有「女股神」之稱，且以慧眼識潛力股著稱，她尤其鍾愛具破壞式創新能力的公司與技術，這使得她最近出清輝達（Nvidia）股票 並大砍特斯拉 （Tesla）持股備受矚目。伍德本月中旬接受訪問，說明這些操作的背後原因，並列舉看好加密幣前景的理由。

今年來，方舟操盤績效再度發威，靠特斯拉、Coinbase Global、Roku等飆股賺翻了。旗艦基金方舟創新ETF（代碼：ARKK）截至7月16日止已狂漲54.5%，比美股標普500指數同時期19%的漲幅還要壯觀。方舟其他基金聚焦基因革命、自動駕駛技術與機器人學、金融科技創新等主題，表現也比美股大盤出色。

為何大砍特斯拉持股？

伍德在去年秋、冬季特斯拉股票遭遇賣壓時大舉買進，並且在前陣子逢高減碼獲利了結。她本月中旬接受巴隆周刊（Barron's）訪問時，透露最近脫售持股背後的想法。

伍德說：「最主要的原因是投資組合管理。特斯拉股價在過去六個月來已漲了超過兩倍半，而某些我們其他的持股仍接近低點。一旦特斯拉在投資組合的權重升到10%以上，我們就會減持股票，把資金重新部署到我們認為尚未得到應有賞識的其他個股。」

伍德仍維持給特斯拉每股2,000美元的目標價位，但這檔股票最近跌到264美元左右，凸顯這位方舟操盤手仍十分看好特斯拉長期展望。如此堅持看多特斯拉的信心從何而來？

為何長期看多特斯拉？

伍德說：「自特斯拉降價後，我們的信心已增強。特斯拉是少數有能力降價的汽車製造商之一。」她解釋，特斯拉承擔得起降價侵蝕利潤的壓力，因為有電動車電池成本降低可作靠山，其他電動車製造商因為成本比特斯拉高許多，所以必定大受特斯拉降價打擊。她強調，去年特斯拉電動車全球賣出700萬輛，她預估到2027年，銷量可望提高到6,000萬輛，且特斯拉大致而言將保住市占率。

伍德並且看好特斯拉的自駕計程車（Robotaxi）事業，她預估到2027年這個生意可望帶給特斯拉2,270億美元的稅前息前折舊攤銷前獲利（Ebitda），比目前蘋果的Ebitda還要高。她認為，特斯拉擁有一大相對競爭優勢：蒐集自路上實際在跑、多達數十億英里計的駕駛數據。這些大數據可能用來訓練模型，讓車輛學習在特殊狀況下如何調適。她說：「其他業者沒人能這麼做，因為掌握的數據量差遠了。」

為何出清輝達持股？

伍德也解釋最近為何出清輝達持股。她說：「許多人對我們旗艦基金不再持有這檔股票小題大作。我要說給認為我們不注重價值的人聽：正是基於價值考量，我們出清該股。輝達現在的股價，以營收倍數計算，已非常的高。」

為何大買Meta股票？

對照下，伍德上個月首度買進臉書母公司Meta Platforms的股票，她在在巴隆專訪中說明理由。伍德說：「臉書重心從元宇宙（metaverse）轉向人工智慧（AI ），是股價脫疲翻醒的一大因素。另一原因是互動（engagement）數據優於預期。Meta訂有市場區隔策略--年紀較長的人用臉書，比較年輕的用Instagram和WhatsApp。至於Threads，還有待觀察，但我認為不會跟推特（Twitter）一樣。」

挑選AI潛力股三要件

至於今年「生成式AI」（generative AI）大熱門，哪些公司會是最大受惠者？又如何掌握這個商機？

伍德指出，方舟透過AI鏡頭審視個股潛力時，考量三個條件：1.領域專業和管理團隊是否有遠見；2.良好的分銷（good distribution）；3.更重要的是，擁有專屬數據能用來訓練AI模型，以利改善產品與服務、削減成本，並提高生產力。舉例來說，她認為Twilio和Teladoc前景亮麗可期。

為何持續看好加密幣？

伍德還重申看好加密幣展望，理由有三：1.貨幣革命，比特幣將是最大贏家，明顯證據可見於今年3月美國爆發區域銀行動盪時，比特幣從1.9萬美元漲上3萬美元；2.金融服務革命，也就是所謂「去中心化金融」（DeFi），那股浪潮將由Ethereum主導。現在基礎設施提供者百家爭鳴，伍德已迫不及待想知道最後誰會勝出；3.數位財產權，許多人稱之為非同質化代幣（NFT）或「元宇宙」。虛擬世界的不動產已經有人在買了。