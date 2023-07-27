鮑爾釋放Fed升息新展望後 美元後市是空是多？

美元空頭全力押注美國聯準會升息周期將結束。（歐新社）

美國聯準會 （Fed）表示未來是否進一步升息 取決於經濟數據之後，美元似乎仍有下跌的空間。因為市場有信心，美國的貨幣緊縮周期接近終點。

彭博資訊分析，聯準會主席鮑爾 宣布升息1碼（0.25個百分點），並強調下一步行動將取決於後續收到的經濟數據。美元兌六個主要貨幣的美元指數（DXY）周三下跌0.46%，周四盤中繼續跌0.04%至100.85；彭博資訊的美元指數周三也下跌0.3%，今年迄今的跌幅已達到3%左右。

鮑爾釋放的訊息，再度助長美元空頭的聲勢。例如做空美元的AllianceBernstein和M&G Investments都認為，美國經濟放緩會抑制Fed未來升息的意願，印證美元將會走弱。State Street Global Markets全球宏觀策略師Noel Dixon提到，公司的機構投資人在大量拋售美元。

根據商品期貨交易委員會的最新數據，資產管理公司的美元空頭押注目前升至創紀錄高水準。彭博彙整的數據顯示，避險基金也看跌美元，本月是3月以來首次轉向美元淨空頭部位。

美元指數周四亞洲早盤，小跌幅0.05%。

滙豐控股包括Daragh Maher在內的策略師認為，美元走勢的關鍵將是：在經濟不嚴重下滑的情況下，通貨膨脹是否繼續放緩，接近聯準會目標。滙豐最新研究報告寫道：「如果美國資料支持金髮女孩情境（不過冷不過熱，恰到好處），一如近期以來的表現。那麼美元將恢復盤跌。」「然而若是通膨黏著，或是經活動明顯減緩，由於市場厭惡風險，美元可能會再轉強。」