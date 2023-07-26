今年大飆股Meta喜迎廣告回流、財測佳 盤後又漲7%

Meta上季財報與本季財測都優於市場預期，原因是數位廣告營收強勁增長，反映Meta旗下應用程式新的Reels短影音功能正成功帶入廣告客戶。(美聯社)

社群媒體巨擘Meta上季財報與本季財測都優於市場預期，原因是數位廣告營收強勁增長，反映Meta旗下應用程式新的Reels短影音功能正成功帶入廣告客戶。消息激勵Meta股價在26日盤後大漲近7%。

營收重返二位數成長、本季成長至少15%

Meta 26日公布，第2季營收年比成長11%至320億美元，是2021年底以來營收首度出現二位數成長。在今年第1季之前，Meta營收已連三季下滑，原因是經濟不景氣，且受到蘋果公司調整iOS隱私政策、限制了廣告定位功能的影響。第2季淨利成長16%至77.9億美元，相當於每股盈餘2.98美元，高於市場預估。

展望第3季，Meta預估營收320億至345億美元，意味營收成長幅度至少達15%，也高於市場預估。

Reels短影音功能帶回廣告主

Meta正押注類似於TikTok、抖音的Reels短影音功能能讓臉書（Facebook）和Instagram獲得更多關注，而這已成功增加使用率，而且也正協助吸引新的廣告主，促進他們在去年緊縮廣告預算之後重新擴大廣告投放支出。

Meta今年來是「大飆股」，股價今年來截至26日收盤已飆漲159%，遠遠高於標普500指數同期間19%的漲幅，投資 人預期數位廣告市場回升，而且預期Meta在進行大裁員 後獲利能力更佳。Meta股票價值在去年曾經蒸發約三分之二。

Meta執行長查克柏格在聲明中表示：「我們過去一季良好。我們持續見到我們整體的應用程式（App）有穩健的黏著度，而且我們有著最令人興奮的藍圖，Llama 2、Threads、Reels與新的AI 產品都在產品陣容中，以及今秋將推出Quest 3頭戴裝置。」

強調繼續對資料中心和AI進行投資

第2季的整體成本與支出達226.1億美元，較去年同期增加10%。

查克柏格一直推動讓Meta更具效率、撙節成本的計畫，已裁員約21,000人。這套計畫顯然奏效。Meta現在預估2023年資本支出270億至300億美元，較先前預估的300億至330億美元減少。

Meta表示，資本支出預測值調降，「是因為成本撙節，尤其是非AI伺服器以及專案和設備交或延後而使得資本支出轉移至2024年，而非整體投資計畫減少」。

Meta表示，2024年資本支出預期會增加，原因是對資料中心和AI進行投資。不過，總員工數已經減少14%至71,469人。

此外，負責開發元宇宙事業的Reality Labs部門第2季賺進2.76億美元營收，但損失37億美元。Meta表示，該部門今年虧損將大幅擴大，原因是「我們繼續投入AR、VR的產品開發，以及投資於進一步擴大我們的生態系」。