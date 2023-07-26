美元走貶 Fed鮑爾保持中間路線 日圓升值

日圓兌美元升值0.5%，報140.21日圓。日本央行將於周五召開會議，可能會對其殖利率曲線管控制政策有所表示。路透

美元指數（DXY）周三下跌，聯準會（Fed）如預期升息 1碼（0.25個百分點），市場認為主席鮑爾 對未來利率前景的看法接近中間立場。

Fed將隔夜利率目標區間提高到了5.25%-5.50%，政策聲明則為再次升息敞開了大門。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.5%至100.887。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1093美元。

Jefferies LLC策略師Brad Bechtel表示，Fed似乎正「將球保持在球道中央，這既不足以令市場不安，也不足以令我們相信會採取其他什麼途徑」。

紐約梅隆市場美洲宏觀策略主管John Velis說：「他（鮑爾）堅信軟著陸是非常可能的，同時也為更多升息或按兵不動敞開大門，這使得美元走低，股市走高。」「他缺乏明顯的鷹派態度，這可能是會議和記者會結束後市場立即出現波動的原因。」

舊金山Klarity FX公司主管Amo Sahota認為，Fed希望避免市場過早考慮降息。

日圓兌美元升值0.5%，報140.21日圓。日本央行將於周五召開會議，可能會對其殖利率 曲線管控制政策有所表示。市場預期日銀即將調整政策，導致日圓在本月大漲，但最近幾天有所回落。

英鎊兌美元1.2945美元，上漲0.35%。英國央行將於8月3日確定利率決定，貨幣市場的分歧在於升息25個基點還是50個基點。