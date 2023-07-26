我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

道指連漲13天 1987以來首見

美元走貶 Fed鮑爾保持中間路線 日圓升值

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元升值0.5%，報140.21日圓。日本央行將於周五召開會議，可能會對其殖利率曲線管控制政策有所表示。路透
日圓兌美元升值0.5%，報140.21日圓。日本央行將於周五召開會議，可能會對其殖利率曲線管控制政策有所表示。路透

美元指數（DXY）周三下跌，聯準會（Fed）如預期升息1碼（0.25個百分點），市場認為主席鮑爾對未來利率前景的看法接近中間立場。

Fed將隔夜利率目標區間提高到了5.25%-5.50%，政策聲明則為再次升息敞開了大門。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.5%至100.887。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1093美元。

Jefferies LLC策略師Brad Bechtel表示，Fed似乎正「將球保持在球道中央，這既不足以令市場不安，也不足以令我們相信會採取其他什麼途徑」。

紐約梅隆市場美洲宏觀策略主管John Velis說：「他（鮑爾）堅信軟著陸是非常可能的，同時也為更多升息或按兵不動敞開大門，這使得美元走低，股市走高。」「他缺乏明顯的鷹派態度，這可能是會議和記者會結束後市場立即出現波動的原因。」

舊金山Klarity FX公司主管Amo Sahota認為，Fed希望避免市場過早考慮降息。

日圓兌美元升值0.5%，報140.21日圓。日本央行將於周五召開會議，可能會對其殖利率曲線管控制政策有所表示。市場預期日銀即將調整政策，導致日圓在本月大漲，但最近幾天有所回落。

英鎊兌美元1.2945美元，上漲0.35%。英國央行將於8月3日確定利率決定，貨幣市場的分歧在於升息25個基點還是50個基點。

殖利率 升息 鮑爾

上一則

一文看懂Fed 7月利率決策重點

下一則

今年大飆股Meta喜迎廣告回流、財測佳 盤後又漲7%

延伸閱讀

一文看懂Fed 7月利率決策重點

一文看懂Fed 7月利率決策重點
道指連漲13天 1987以來首見

道指連漲13天 1987以來首見
德牧太醜沒人要 將安樂死 暖女「趕在死前最後30分鐘」收編

德牧太醜沒人要 將安樂死 暖女「趕在死前最後30分鐘」收編
Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷